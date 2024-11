Calciomercato Juventus, il grave infortunio di Cabal cambia ancora i piani di mercato dei bianconeri per gennaio. Pessime notizie per la Juventus e il tecnico Thiago Motta, che rischiano di perdere a lungo un giocatore chiave come Juan David Cabal. Il difensore colombiano ha subito un infortunio al ginocchio destro durante un allenamento con la Nazionale

🚨⚪️⚫️ Initial tests made with Colombia staff show that Juventus centre back Juan Cabal has torn his ACL.



More tests will follow with Juventus staff to assess Cabal, as @PSierraR reports. pic.twitter.com/A4HXCEanoj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2024

La rappresentativa colombiana ha diffuso un comunicato per informare dell’accaduto: “Lo staff tecnico della Nazionale Maggiore della Colombia informa che il calciatore Juan David Cabal, della Juventus, non potrà proseguire il ritiro in vista delle partite contro Uruguay ed Ecuador, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Questo perché, durante l’allenamento di ieri, ha riportato un infortunio al ginocchio che gli impedisce di essere arruolabile per affrontare i suddetti impegni. L’allenatore, il suo staff tecnico e il gruppo di giocatori augurano a Juan David una pronta guarigione e il suo ritorno all’attività sportiva”.

Si teme che il problema di Cabal possa riguardare il legamento crociato anteriore, ipotesi che potrebbe portare a un lungo stop. Questo scenario complica ulteriormente la situazione difensiva della Juventus, già penalizzata dall’infortunio di Bremer. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe essere costretto a rivedere le strategie di mercato, intensificando la ricerca di uno o addirittura due difensori per rinforzare il reparto arretrato di Motta, un centrale e un terzino. Per ora i nomi “caldi” sono quelli di Dragusin (e sarebbe un ritorno) e Skriniar, in uscita dal PSG: ma su quest’ultimo i dubbi sono parecchi, a partire dall’ingaggio attuale che è fuori dalla portata del club bianconero.

Leggi anche: