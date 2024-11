Calciomercato Juventus, la chiave per arrivare a Skriniar è un gioiello del centrocampo

Skriniar alla Juventus, per arrivare al centrale in forza al PSG i bianconeri possono giocarsi la carta dello scambio con un “gioiello” del centrocampo. La Juventus sta cercando di rafforzare la difesa orfana degli infortunati Bremer e Cabal puntando sul difensore slovacco Milan Skriniar, attualmente al Paris Saint-Germain. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando per portarlo a Torino già nella sessione di mercato invernale, sfruttando una possibile pedina di scambio: Nicolò Fagioli.

La Gazzetta dello Sport lancia un'ipotesi incredibile: Fagioli è nel mirino del Paris Saint Germain e la Juve potrebbe utilizzarlo per arrivare a Skriniar



Una cessione sui 25 milioni permetterebbe un'offerta in prestito con diritto o obbligo di riscatto per il difensore

Fagioli, 23 anni, è seguito con interesse dal PSG, in particolare da Luis Campos, e potrebbe essere la chiave per facilitare l’affare Skriniar. Il centrocampista, attualmente valutato dalla Juventus attorno ai 25 milioni di euro, ha un inizio di stagione in ombra dopo essere stato al centro del progetto in estate. Il club torinese è stato vicino a lui anche nel recente periodo di squalifica, ma ora potrebbe prendere in considerazione l’idea di cederlo per dare stabilità alla difesa.

Thiago Motta, l’allenatore della Juventus, ha urgente bisogno di rinforzare il reparto difensivo, vista l’emergenza causata dagli infortuni di Bremer e Cabal. In caso di vendita di Fagioli, la trattativa per Skriniar potrebbe concretizzarsi con una formula di prestito con diritto o obbligo di riscatto, ideale sia per la Juventus sia per Skriniar, interessato a una stabilità a lungo termine.

Nel frattempo, i bianconeri stanno valutando anche un’alternativa in attacco per supportare Dusan Vlahovic. Tra i nomi sul tavolo c’è quello di Randal Kolo Muani, attaccante francese in uscita proprio dal PSG dopo una stagione non convincente. Tuttavia, il giocatore sembra ancora intenzionato a restare e cercare di guadagnare spazio nella squadra allenata da Luis Enrique.

