Victor Osimhen, attaccante del Napoli ora in prestito al Galatasaray ma ambito dal PSG e da diversi altri big club europei, sarà molto più a buon mercato la prossima estate. Nel calciomercato della scorsa estate, uno dei trasferimenti più inaspettati e discussi è stato quello di Victor Osimhen, passato dal Napoli al Galatasaray con un prestito annuale.

Per @mattinodinapoli, Manchester United want to offer €30M + Joshua Zirkee to Napoli to get Victor Osimhen. 🩷🩷



Napoli are open to negotiations for Osimhen 🇳🇬 pic.twitter.com/RBHvQ4PWzB — Bloody Renaissance (@BloodyR6100) November 18, 2024

Dopo un periodo difficile a Napoli, segnato anche da incomprensioni con l’allenatore Antonio Conte, Osimhen ha deciso di fare i bagagli per la Turchia. La sua scelta è stata influenzata anche dalla difficoltà di trovare un acquirente tra i top club europei, poiché le richieste economiche del Napoli, guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, erano molto alte. Il prezzo fissato era di oltre 100 milioni di euro, con la clausola rescissoria del calciatore che, in quel momento, era di ben 130 milioni di euro.

Ad oggi, tuttavia, la sua esperienza al Galatasaray sta andando a gonfie vele: il calciatore ha segnato 8 gol e fornito 3 assist in 9 partite, facendo innamorare i tifosi turchi e raggiungendo un livello di prestazioni che ha fatto parlare molto. Tra questi gol, spicca la doppietta realizzata contro il Tottenham in Europa League, che ha ulteriormente cementato il suo status di beniamino a Istanbul. Tuttavia, il trasferimento di Osimhen in Turchia non è stato altro che una temporanea tappa nella sua carriera, poiché le cose potrebbero cambiare già nella prossima estate.

Infatti, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, la clausola rescissoria che Osimhen aveva nel suo contratto con il Napoli subirà una riduzione significativa. La cifra passerà da 130 a 75 milioni di euro, come concordato nel prolungamento contrattuale firmato precedentemente dal calciatore. Questa nuova clausola rende il giocatore molto più accessibile per i club più ricchi e ambiziosi d’Europa, che ormai spendono regolarmente somme di questo livello per attaccanti di qualità.

In particolare, il Paris Saint-Germain, che aveva mostrato interesse per Osimhen durante la scorsa finestra di mercato, è stato avvertito della modifica della clausola, ma non è l’unica squadra a monitorare la situazione. È possibile che, con un prezzo più abbordabile, i top club europei tornino alla carica per acquistare Osimhen, lasciando al Napoli una decisione difficile da prendere. La prossima estate potrebbe quindi essere il momento del trasferimento definitivo, con la Turchia che potrebbe solo essere stata una parentesi nella carriera di Osimhen.

Leggi anche: