Napoli, non c'è ancora accordo per il rinnovo e Kvara flirta con un grande club europeo

Calciomercato, la trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli sembra aver subito una battuta d’arresto. Nonostante l’intenzione dei partenopei di blindare il talento georgiano, le parti non riescono a trovare un’intesa sul nuovo contratto. Il nodo centrale resta la richiesta di un aumento significativo dell’ingaggio per portarlo a un livello adeguato rispetto alle sue prestazioni e al suo crescente peso in squadra.

Attualmente, Kvaratskhelia percepisce uno stipendio di 1,4 milioni di euro a stagione, cifra che il suo entourage considera non più in linea con il valore dimostrato sul campo. E sul georgiano è piombato un grande club europeo. Si tratta del Barcellona, che secondo i media sportivi spagnoli avrebbe manifestato segnali di apprezzamento, pronti a trasformarsi in un’offerta concreta qualora la trattativa per il rinnovo al Napoli dovesse prolungarsi. Secondo le indiscrezioni, Xavi avrebbe individuato in Kvaratskhelia il profilo ideale per potenziare la fase offensiva dei blaugrana.

Il Napoli, dal canto suo, non ha intenzione di lasciarsi sfuggire il suo gioiello e spera di giungere a un accordo che soddisfi tutte le parti, per evitare il rischio di dover affrontare una cessione. Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis si è sempre mostrato inflessibile nelle trattative economiche, deciso a mantenere il rigore salariale che ha contraddistinto la gestione del club negli ultimi anni. Nonostante questo, il numero uno del Napoli ha recapitato al georgiano un’offerta di rinnovo allettante.

Per Kvaratskhelia, la permanenza a Napoli rappresenta una scelta di cuore e di carriera: la città l’ha accolto con entusiasmo, e il suo legame con i tifosi è evidente. Ma il fascino del Barcellona potrebbe far vacillare anche le convinzioni più solide, specialmente se accompagnato da un’offerta economica e sportiva all’altezza delle aspettative.

