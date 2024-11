Juventus, ecco gli esiti degli esami di Vlahovic: cosa farà ora Thiago Motta

La Juventus e Dusan Vlahovic possono tirare un sospiro di sollievo, almeno parziale, dopo gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto l’attaccante serbo. Gli esami, infatti, hanno escluso lesioni, ma le condizioni della punta saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico bianconero.

A seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato ieri con la propria Nazionale, Dusan #Vlahovic è stato sottoposto oggi ad esami diagnostici che hanno escluso lesioni. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente ⚠️ #Juventus @junews24com pic.twitter.com/MOQDyy8DpZ — Marco Baridon (@BaridonMarco) November 19, 2024

Il bomber bianconero, dunque, fortunatamente non dovrà stare fuori a lungo come si era temuto dopo l’infortunio muscolare rimediato contro la Danimarca. Ma in casa Juve, dopo le recenti batoste subite con i lunghissimi stop per Bremer e Cabal, vogliono procedere con i piedi di piombo prima di stabilire i tempi di recupero dell’attaccante.

Perciò, Thiago Motta deciderà solo all’ultimo se impiegare Vlahovic nel big match contro il Milan. Sino ad allora, ci sarà un monitoraggio costante per evitare altri problemi. Nonostante l’esito rassicurante degli esami, quindi, la presenza di Vlahovic nella sfida di sabato sera contro i rossoneri a San Siro, rimane fortemente in dubbio.

La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha fatto sapere che le condizioni fisiche dell’attaccante serbo verranno attentamente valutate, in modo da decidere senza fretta per il suo recupero. Una situazione da tenere sotto controllo, dunque, per capire se Vlahovic riuscirà a essere a disposizione del mister per una delle partite più importanti della stagione, o se almeno potrà rientrare per la delicata sfida Champions con l’Aston Villa.

