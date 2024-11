Juventus, accertamenti per Dusan Vlahovic dopo l’infortunio: si teme uno stop lungo

Vlahovic infortunato, l’attaccante della Juventus si è fermato durante la partita di Nations League con la sua Serbia: si teme un lungo stop. Vlahovic è giunto poco fa al J Medical di Torino per sottoporsi a esami alla coscia sinistra, dopo l’infortunio riportato ieri durante la sfida tra Serbia e Danimarca. L’attaccante della Juventus, visibilmente dolorante e claudicante, dovrà affrontare approfondimenti medici per chiarire l’entità del problema e i tempi di recupero.

Le prime indicazioni fanno temere uno stiramento ai flessori, un infortunio che potrebbe comportare uno stop di circa tre settimane, anche se gli esami strumentali stabiliranno con precisione i dettagli. La situazione preoccupa particolarmente l’ambiente bianconero in vista delle prossime partite chiave, come la sfida contro il Milan, che si svolgerà sabato. Se l’assenza di Vlahovic dovesse essere confermata, la Juventus si ritroverebbe priva di un centravanti di ruolo, considerando anche l’indisponibilità di Arkadiusz Milik, ancora ai box fino a dicembre.

La mancanza di alternative in attacco aveva spinto Thiago Motta a fare affidamento su Vlahovic come titolare fisso, cercando comunque di gestire il suo minutaggio nelle fasi finali delle ultime gare. Ora, la possibilità di schierarlo anche nel futuro prossimo sembra compromessa, e il team bianconero potrebbe dover affrontare il Milan e l’Aston Villa con scelte limitate in attacco, una problematica che potrebbe influire sul piano tattico della squadra in vista dei prossimi impegni.

