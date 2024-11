Juventus, si fa male anche Vlahovic. Probabile forfait contro il Milan

La lista degli infortunati alla Juventus si allunga. Dopo l’infortunio di Cabal, che ha ridotto ai minimi termini la difesa, ora è il reparto offensivo a preoccupare. La Juventus potrebbe arrivare al big match di sabato contro il Milan a San Siro con una formazione seriamente rimaneggiata, con il rischio di dover fare a meno di tutti i suoi attaccanti di punta.

La situazione di Dusan Vlahovic è la più preoccupante. Il centravanti serbo ha subito un problema al flessore durante la partita con la sua nazionale contro la Danimarca. Il viso tirato mentre lasciava il campo non lascia presagire nulla di buono, e oggi Vlahovic si sottoporrà a esami che, con molta probabilità, lo escluderanno dalla sfida contro il Milan.

Con solo cinque giorni di tempo sembra altamente improbabile un recupero lampo, e se anche fosse possibile, sarebbe comunque un azzardo mandarlo in campo, considerando le assenze già gravi in difesa e ora in attacco.

Con Nico Gonzalez ancora ai box e Arkadiusz Milik ormai fuori dai radar, per Thiago Motta rimangono poche opzioni. I giovani Yildiz e Weah sono stati impiegati in ruolo di falso nove in alcune partite, ma fare la punta centrale dall’inizio di una gara tanto importante è tutta un’altra storia.

Juventus, le possibili alternative contro il Milan

Se è vero però che Vlahovic è abituato a giocare come riferimento avanzato arretrato, favorendo gli inserimenti dei centrocampisti, in questo ruolo Yildiz e Weah potrebbero addirittura risultare più efficaci. Resta però il problema della fisicità, fondamentale in una partita come quella contro il Milan, dove l’occupazione dell’area avversaria e la potenza fisica sono spesso determinanti.

Oltre alla trasferta di San Siro, che è già una sfida di grande importanza per la Juve, la settimana prossima si prospetta una gara altrettanto delicata con il ritorno della Champions League. La sfida contro l’Aston Villa sarà fondamentale per le speranze bianconere di proseguire la corsa in Europa. La partita potrebbe infatti decidere se la Juventus avrà davvero una possibilità di entrare tra le prime otto squadre del continente.

