Infortunio Calhanoglu, il responsabile medico dell’Inter: “Non sembra un problema grave”

Infortunio Calhanoglu, la situazione del centrocampista turco preoccupa in casa Inter, ma arrivano aggiornamenti positivi dalla parte medica del club. Piero Volpi, responsabile dell’area sanitaria dell’Inter, interpellato durante la tramissione ‘La Politica nel pallone’, su Radio Rai Gr Parlamento.

#Calhanoglu in conferenza stampa dal ritiro della #Turchia 🎙

L'annuncio sul suo infortunio e il messaggio per l'#Inter 📢⬇️https://t.co/59uYwm0vAf — InterNews24 (@news24_inter) November 18, 2024

Volpi ha chiarito: “Siamo in contatto con i responsabili dell’area medica della Turchia e con i dirigenti, fortunatamente sembra che Hakan non abbia un problema particolarmente grave – le sue parole durante la trasmissione radiofonica – Al rientro faremo un altro accertamento, speriamo che i tempi siano i piĂą brevi possibili perchĂ© è uno di quei giocatori che gli allenatori vorrebbero avere sempre a disposizione”.

Nel frattempo, la Federazione calcistica turca ha comunicato tramite i suoi canali ufficiali che Calhanoglu non ha partecipato all’allenamento in quanto ha iniziato il trattamento per un infortunio all’inguine. “Il capitano Hakan Calhanoglu non ha preso parte alla seduta d’allenamento, dato che ha iniziato i trattamenti causati dal suo infortunio all’inguine”, ha scritto la Federazione.

