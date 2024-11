Home | Inter, svelate le spese del mercato: Frattesi costato più di Pavard, Zielinski non a costo zero

Calciomercato Inter, dal bilancio dei nerazzurri emergono con chiarezza i dettagli sulle spese di mercato per i nuovi acquisti della stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore più costoso è stato Davide Frattesi, acquistato per 31.378.764 euro. Poco distante, Benjamin Pavard è stato acquistato per 31.286.774 euro, seguito da Carlos Augusto, il cui costo si aggira intorno ai 13 milioni. (segue dopo la foto)

Marko Arnautovic con la maglia dell’Inter

Una situazione meno positiva riguarda Marko Arnautovic, per il quale l’Inter ha speso circa 11 milioni, un investimento che al momento non ha portato i risultati sperati, soprattutto in termini di rendimento e continuità. Curioso invece il caso di Piotr Zielinski, arrivato a parametro zero dopo la scadenza naturale del contratto con il Napoli; tuttavia, l’Inter ha dovuto comunque versare 2,1 milioni di euro per assicurarsi il giocatore.

Per quanto riguarda i nuovi contratti, con la gestione americana sono stati rinnovati diversi giocatori chiave:

Simone Inzaghi : 6,5 milioni di euro annui fino al 2026, per un costo totale lordo di 17 milioni.

: 6,5 milioni di euro annui fino al 2026, per un costo totale lordo di 17 milioni. Lautaro Martinez : 9 milioni di euro annui fino al 2029, per un totale di 83,5 milioni lordi.

: 9 milioni di euro annui fino al 2029, per un totale di 83,5 milioni lordi. Nicolò Barella : 6,5 milioni di euro annui fino al 2029, per un totale di 42,5 milioni lordi.

: 6,5 milioni di euro annui fino al 2029, per un totale di 42,5 milioni lordi. Kristjan Asllani : 1,5 milioni di euro annui fino al 2028, per un totale di 10,8 milioni lordi.

: 1,5 milioni di euro annui fino al 2028, per un totale di 10,8 milioni lordi. Yann Bisseck : 1,5 milioni di euro annui fino al 2029, per un totale di 9 milioni lordi.

: 1,5 milioni di euro annui fino al 2029, per un totale di 9 milioni lordi. Denzel Dumfries: 4 milioni di euro annui fino al 2028, per un totale di 20,8 milioni lordi.

Complessivamente, il costo totale lordo dei nuovi contratti ammonta a 183,6 milioni di euro, un investimento significativo da parte del club per garantire stabilità alla rosa sotto la guida dell’attuale proprietà.

