Il Mondiale per Club 2025, al quale parteciperanno Inter e Juventus, si preannuncia come un evento unico nel suo genere, con una struttura simile a quella della Coppa del Mondo per nazionali e una partecipazione record di 32 squadre. Il sorteggio ufficiale si terrà il prossimo 5 dicembre a Miami, mentre il torneo avrà luogo negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Di seguito, una panoramica su format, regolamento e squadre qualificate.

La FIFA ufficializza la data del sorteggio per il Mondiale per Club 2025 https://t.co/BMV7LsfBIm — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) November 11, 2024

Data e Luogo del Sorteggio

La FIFA ha stabilito che il sorteggio si terrà giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 13 locali a Miami. Le procedure del sorteggio saranno rivelate nei prossimi giorni. In attesa del sorteggio, sono già state determinate 31 delle 32 squadre partecipanti, con l’ultimo posto in palio tra Atletico Mineiro e Botafogo, che si affronteranno nella finale di Copa Libertadores il 30 novembre.

Dove e Quando si Gioca

Il Mondiale si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti, anticipando di un anno il Mondiale per nazioni del 2026, che si terrà in collaborazione con Canada e Messico. Il torneo sarà ospitato in 12 stadi sparsi tra le principali città americane, con la finale prevista al MetLife Stadium di New York. Tra le sedi ci sono stadi iconici come il Rose Bowl di Pasadena, teatro della storica finale Italia-Brasile del 1994.

Il Format del Torneo

Per la prima volta, il Mondiale per Club vedrà la partecipazione di 32 squadre, suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta, composta da ottavi di finale, quarti, semifinali e finale, per un totale di 63 partite. Non ci sarà una finale per il terzo posto. Il regolamento in caso di parità nel girone segue criteri specifici, tra cui scontri diretti, differenza reti e, in ultima istanza, il sorteggio.

Le 32 Squadre Partecipanti

Saranno rappresentate tutte le principali aree geografiche, con 12 club europei, tra cui Inter e Juventus, e 6 squadre sudamericane, con l’ultimo slot riservato al vincente della Copa Libertadores 2024. Ecco un riepilogo delle squadre per zona geografica:

Europa (12): Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Salisburgo.

Sud America (6): Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Atletico Mineiro o Botafogo, River Plate, Boca Juniors.

Africa (4): Al Ahly SC, Wydad AC, Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns.

Asia (4): Al Hilal SFC, Urawa Red Diamonds, Al Ain, Ulsan.

Nord e Centro America (5): CF Monterrey, Seattle Sounders FC, Club León, Pachuca, Inter Miami (ospitante).

Oceania (1): Auckland City FC.

Le Regole del Mercato Durante il Torneo

Una delle novità più discusse riguarda la gestione delle “liste giocatori” per il torneo, che si svolge durante il calciomercato estivo. Ogni squadra potrà convocare tra 26 e 35 giocatori, con almeno tre portieri. Le liste saranno compilate attingendo da un gruppo preconvocato di 50 giocatori. I club potranno modificare la lista definitiva, con un massimo di sei cambi consentiti tra il 27 giugno e il 3 luglio, oltre alla possibilità di aggiungere due nuovi nomi, mantenendo sempre il tetto di 35 convocati.

Calendario e Partite

Il calendario ufficiale con orari e sedi verrà pubblicato dopo il sorteggio, ma è già noto che ciascuna squadra avrà almeno 72 ore di riposo tra le partite. Le ultime due partite di ogni girone si giocheranno in simultanea per garantire trasparenza nei risultati.

Con un format espanso e un livello di competizione mai visto prima, il Mondiale per Club 2025 è pronto a regalare emozioni e intensità, offrendo una vetrina internazionale di altissimo livello per club e giocatori provenienti da ogni parte del mondo.

