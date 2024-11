Home | Inter-Juventus a duello per David, chi è in vantaggio: ma lui sogna un’altra Big

Un’accesa competizione è in corso fra Inter e Juventus per l’acquisto futuro dell’attaccante canadese Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lilla, con il Barcellona sullo sfondo come possibile terzo incomodo.

Jonathan David scores his 31st goal for Canada! 😤pic.twitter.com/1NAWqQVCMt — Major League Soccer (@MLS) November 20, 2024

David, che attualmente gioca in Francia, ha rifiutato il rinnovo annuale proposto dal club francese, che avrebbe incluso una clausola d’uscita tra i 20 e i 30 milioni. Il giocatore e il suo entourage puntano ora a un contratto quinquennale con uno stipendio netto di 6 milioni di euro all’anno, oltre a bonus alla firma e commissioni importanti.

Con queste premesse, le italiane sembrano pronte a giocarsi il tutto per tutto, anche se il sogno dichiarato dell’attaccante resta un approdo al Barcellona. Da un lato, la Juventus ha già mobilitato Timothy Weah, compagno di squadra di David ai tempi del Lilla, per convincerlo a vestire la maglia bianconera.

“È il mio migliore amico, gli ho detto che se viene qui dovrà lavorare sodo”, ha detto Weah. L’obiettivo della Vecchia Signora è chiaro: rinnovare l’attacco, con un investimento su un giovane talento internazionale. Dall’altro lato, l’Inter vede in David una sorta di “assicurazione” qualora si presentasse un’offerta irrinunciabile per Marcus Thuram, la cui clausola rescissoria da 85 milioni potrebbe attirare club come PSG, Liverpool o Manchester United.

Inter e Juventus, gli “aiuti” per arrivare a David

Nel frattempo, anche Tajon Buchanan, connazionale e compagno di David nella Nazionale canadese, ha fatto leva sul loro rapporto personale per influenzare la scelta del giocatore. Uno dei nodi centrali nella decisione di David riguarda le garanzie di titolarità.

Se da un lato la Juventus potrebbe offrirgli un ruolo più centrale nell’attacco, all’Inter rischierebbe di partire dietro alla coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, salvo clamorosi movimenti di mercato. Nonostante l’interesse delle italiane, David sembra strizzare l’occhio al Barcellona, club che rappresenta il suo sogno.

Le difficoltà economiche dei blaugrana potrebbero giocare a favore di Inter e Juventus, che rimangono in pole position per accaparrarsi il talento canadese. Con il mercato che si avvicina, la corsa a Jonathan David promette di essere uno dei temi più caldi della prossima finestra di trasferimenti, un vero duello tra big italiane che potrebbe avere risvolti decisivi per i rispettivi progetti sportivi.

Leggi anche: