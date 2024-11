La Juventus continua la preparazione al Training Center in vista della sfida contro il Milan, in programma sabato 23 novembre 2024, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Dopo la pausa per le Nazionali, quasi tutti i giocatori sono rientrati a disposizione, ad eccezione di Yildiz e Koopmeiners, impegnati ieri con Turchia e Olanda, e di Danilo, reduce da una gara notturna con il Brasile e atteso a Torino nelle prossime ore.

Timo in gol con gli Stati Uniti 🇺🇸



𝘜𝘯𝘴𝘵𝘰𝘱𝘱𝘢𝘣𝘭𝘦 🔥 pic.twitter.com/KQ7c4G2NaA — JuventusFC (@juventusfc) November 19, 2024

Nella seduta odierna, la squadra ha disputato una partitella amichevole contro l’Under 17, occasione per testare diverse soluzioni tattiche. Thiago Motta ha schierato Timothy Weah nel ruolo di punta centrale, un esperimento che ha dato riscontri positivi: l’americano ha segnato due gol, confermando la sua crescita sotto porta, particolarmente importante vista l’indisponibilità temporanea di Vlahovic.

Anche Mbangula si è messo in evidenza, trovando il gol dopo essere stato schierato largo a sinistra. Tornato in squadra dopo gli impegni con il Belgio, l’esterno si è mostrato in forma, offrendo spunti interessanti per l’imminente sfida a San Siro.

Leggi anche: