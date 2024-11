Kvaratskhelia, contatto di una big europea con gli agenti del georgiano: la situazione

Khvicha Kvaratskhelia, le trattative per il rinnovo con il Napoli sono complesse e tutt’altro che in discesa. Nonostante lo sforzo del presidente Aurelio De Laurentiis, di diplomazia ed economico, gli agenti del georgiano non hanno ancora fatto avere una risposta. Si parla di un’offerta che va quasi a triplicare l’attuale compenso di Kvara. E nelle ultime ore si moltiplicano le fonti che danno per “interrotte” le trattative tra il Napoli e gli agenti del calciatore.

