Nunzia De Girolamo e il marito: l’annuncio spiazza tutti, nessuno se l’aspettava – Dopo essere stata per un’estate intera al fianco di Gianluca Semprini nella conduzione della versione “summer” de “La vita in diretta”, Nunzia De Girolamo è pronta ad affrontare una nuova sfida televisiva. L’ex ministra dell’Agricoltura entrata in Rai come concorrente di Ballando con le stelle, poi approdata alla conduzione di Ciao Maschio, si accinge a debuttare con un format dal titolo “Avanti Popolo”. Un programma, che nelle intenzioni, almeno stando a quanto ha rivelato lei stessa ieri ospite da Carlo Conti a “Tale e Quale show”, strizza l’occhio al modo di fare di Gianfranco Funari, il conduttore dello storico Aboccaperta. La partenza, inizialmente prevista per il 3 ottobre, è slittata al 10 (a detta dei più perché mancava ancora qualche dettaglio da definire). Ci sono però delle croccanti indiscrezioni e curiosi retroscena sulla trasmissione e uno riguarda il marito di Nunzia De Girolamo. (continua a leggere dopo le foto)

A proposito del programma di Rai 3 condotto da Nunzia De Girolamo scrive «Il Corriere della Sera»: “Sarebbe ormai chiaro il budget della trasmissione messo a disposizione dalla Rai: 6,4 milioni, ovvero 200 mila euro per le 32 puntate previste in palinsesto. Si tratterebbe di una cifra considerevole per un programma di informazione realizzato in appalto esterno parziale (Cartabianca della Berlinguer aveva un costo che si aggirava sugli 80 mila euro a puntata)“. E non è l’unica curiosità sulla trasmissione, che mette al centro il pubblico e i loro problemi quotidiani. (continua a leggere dopo le foto)

Nunzia De Girolamo e il marito insieme ad “Avanti Popolo”

C’è un interrogativo che serpeggia a Viale Mazzini: Nunzia De Girolamo intervisterà subito il marito Francesco Boccia nel suo nuovo talk? Nei corridoi della Rai non si parlerebbe d’altro. Il rumor arriva da «Il Fatto Quotidiano» ed è stato rilanciato in queste ore da “Affari Italiani”: “Ospite di Avanti popolo, il nuovo talk condotto da Nunzia De Girolamo, in partenza martedì prossimo in prima serata su Rai3, potrebbe essere Francesco Boccia. Ex ministro, capogruppo dei dem a Palazzo Madama, esponente di primo piano del Pd di Elly Schlein, ma soprattutto consorte della stessa De Girolamo (sono sposati dal 2011 e hanno una figlia)”. (continua a leggere dopo le foto)

L’indiscrezione arriva da “Il Fatto Quotidiano”

“Tanto prima o poi sarebbe potuto accadere, quindi meglio pensarci subito. La moglie che intervista il marito. Altro che Andrea Giambruno e Giorgia Meloni”, scrive sempre “Il Fatto Quotidiano”, secondo cui “l’idea garantirebbe al programma (una coproduzione Rai-Freemantle) una partenza col botto, perché non sarà facile per Nunzia conquistarsi terreno nella serata del martedì, dove sono già partiti Giovanni Floris, Bianca Berlinguer e pure Francesca Fagnani col suo Belve”. E voi che ne pensate?