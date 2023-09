Nunzia De Girolamo. La nota conduttrice televisiva è attualmente impegnata con “Estate in diretta“, spin-off che prende il posto durante il periodo estivo de “La vita in diretta”. Non è la prima volta che la De Girolamo è alle prese con la conduzione, ma questo probabilmente è il suo impegno più importante. Qualcuno ha avuto da ridire. Sui social, infatti, sono giunte alcune critiche per la sua conduzione. (Continua…)

Leggi anche: Nunzia De Girolamo perde la pazienza in diretta Tv: cosa succede all’inviata

Leggi anche: Nunzia De Girolamo spiega il motivo del malore che ha avuto a “Estate in diretta”

Nunzia De Girolamo, chi è

Nunzia De Girolamo è una conduttrice televisiva con un passato in politica. È stata deputata per due legislature, in particolare è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come pubblicista e da qualche anno è un personaggio televisivo. Ha lavorato come opinionista e inviata a “Non è l’Arena”, programma di LA7 condotto da Massimo Giletti, ha partecipato al talent show “Ballando con le stelle”, classificandosi al quinto posto, ed ha condotto il programma di attualità “Ciao Maschio” su Rai. Attualmente è impegnata con il programma “Estate in diretta”, versione estiva de “La vita in diretta”. (Continua…)

Leggi anche: “Estate in diretta”, grande spavento per Nunzia De Girolamo: cos’è successo

Leggi anche: Nunzia De Girolamo, la difficile notizia in diretta Tv: cos’è successo

Nunzia De Girolamo al timone di “Estate in diretta”

La conduttrice ed ex politica Nunzia De Girolamo è stata scelta per condurre “Estate in diretta” insieme a Gianluca Semprini. Un impegno importante per lei, che prima di “Estate in diretta” aveva condotto “Ciao Maschio” sempre su Rai 1. Non tutti, però, sembrano felici della scelta fatta dalla Rai. Sui social, infatti, ogni giorno compaiono sia complimenti per la conduttrice che critiche. Nei giorni scorsi, però, è arrivato un vero e proprio attacco senza precedenti. (Continua…)

Nunzia De Girolamo, l’attacco senza precedenti

Nei giorni scorsi, sui social è arrivato un vero e proprio attacco senza precedenti nei confronti di Nunzia De Girolamo. “Mi pare impacciata, ha una conduzione troppo casalinga. Sinceramente non si può mettere davanti alla telecamera una persona che non ha preparazione televisiva. Il prossimo passo sarà addirittura il Festival di Sanremo?”, ha scritto un utente sui social. La conduttrice ovviamente non risponderà alle critiche.