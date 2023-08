Ogni giorno su Rai 1 va in onda il programma Estate in diretta. L’ultima parte delle puntata di ieri 3 Agosto 2023 di Estate in diretta, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini su Rai 1, è stata dedicata al gossip ed alla cronaca rosa. A un certo punto, però, le leggerezza ha lasciato il posto a una notizia dell’ultim’ora che ha addolorato e intristito i due conduttori. Anche il pubblico da casa è rimasto completamente senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Nunzia De Girolamo, la difficile notizia in diretta Tv: cos’è successo

Anche nel corso della puntata di ieri 3 Agosto 2023 l’ultima parte di Estate in diretta, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini su Rai 1, è stata dedicata al gossip ed alla cronaca rosa. A un certo punto, però, le leggerezza ha lasciato il posto a una notizia dell’ultim’ora che ha addolorato e intristito i due conduttori. Notizia relativa al tragico incidente che è costato la vita al giovane Chris Abom. Ad un certo punto la De Girolamo ha detto: “Passiamo dal sorriso alle notizie difficili”. E il collega ha aggiunto: “Il pirata della strada di Chris è stato arrestato, questa era la notizia dell’ultim’ora che era doveroso dare”. La storia del 13enne di Negrar era stata raccontata nella prima parte del programma, con la testimonianza del padre della vittima, che ora chiede giustizia per suo figlio. (Continua a leggere dopo la foto)

La lettera del pirata della strada

A fine puntata, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, visibilemente addolorati per la tragica storia di Chris, hanno anche letto una lettera indirizzata alla famiglia da parte del pirata della strada, un operaio di 39 anni: “La mia vita è finita nell’istante in cui è finita quella di vostro figlio, quello che mi rimane da vivere merito di viverlo nel tormento e nel dolore per quello che è successo. Non vi chiedo perdono ma vi supplico di non odiarmi e di credere che non ho potuto impedire questa tragedia. Vi auguro di trovare la pace che io non avrò mai”.