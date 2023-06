Classe 1972, Alberto Matano è un giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo italiano. Nella stagione 2019-2020 ha condotto il rotocalco pomeridiano di Rai 1 La vita in diretta, in coppia con Lorella Cuccarini. I due conduttori hanno guidato la trasmissione durante i difficili mesi di lockdown andando in onda anche nel segmento tra le 14:00 e le 15:40. Dal settembre 2020 Matano continua la conduzione di La vita in diretta, questa volta in solitaria e con il ruolo di capo autore; continua anche a far parte del cast dello show Ballando con le stelle, in qualità di opinionista. La stagione 2022/23 de La vita in diretta è quasi finita e lascerà lo spazio alla versione estiva del programma: ecco da chi sarà condotta. (Continua a leggere dopo la foto)

Alberto Matano, siamo ai titolo di coda: chi prende il suo posto

“Lui è un professionista di grande esperienza che ha portato il programma, nella versione invernale, a grandi ascolti. È un’eredità pesante, certo, ma spero di fare bene”: Nunzia De Girolamo lo ha detto a proposito di Alberto Matano. Sarà lei infatti, insieme a Gianluca Semprini, a prendere il posto del conduttore alla guida della versione estiva de La vita in diretta, ovvero Estate in diretta. Il cambio della guardia avverrà a partire da lunedì 3 luglio. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la De Girolamo ha fornito anche delle anticipazioni: “Proprio perché non veniamo da anni facili, un po’ di gossip e di domande dissacranti nel mio spazio ci saranno. La parola chiave sarà ‘curiosità’”. Parlando del collega che l’accompagnerà in questa avventura, la De Girolamo ha detto: “Tra me e Gianluca Semprini c’è grande sintonia. È stata intesa a prima vista. Certo io sono una tipa vulcanica e dovrà tenermi un po’ a freno”. Il giornalista Semprini, già presente nelle scorse edizioni, si occuperà della parte dedicata all’informazione dei principali fatti di cronaca ed attualità. Mentre Nunzia si occuperà dell’intrattenimento: sarà lei a condurre le interviste ai vari ospiti che si susseguiranno nelle varie puntate. (Continua a leggere dopo la foto)

“Estate in diretta”

Estate in diretta è un programma televisivo, versione estiva della trasmissione La vita in diretta, in onda su Rai 1 dal 2011 ogni estate (tranne nel 2012) in sostituzione del programma madre. Dal 2017 al 2020 il programma si chiamava La vita in diretta Estate. Un racconto quotidiano fatto di cronaca e approfondimenti, con momenti di leggerezza e di spensierato divertimento. Un’attenzione particolare alla ripresa delle attività del mondo della cultura e dello spettacolo e al racconto delle diverse realtà del territorio, nonché una panoramica sui luoghi dove gli italiani trascorrono le vacanze. Sono queste le caratteristiche del programma che accompagnerà i telespettatori di Rai 1 durante l’estate 2023.

