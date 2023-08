Fiori d’arancio in Rai: la famosa giornalista si è sposata. Alla cerimonia di nozze, celebrata a Napoli, era presente anche Alberto Matano, conduttore de “La vita in diretta”. Egli era molto emozionato e sui social ha scritto: “Napoli, festa, pizza, amore“. Anche la giornalista ha pubblicato sui social alcune foto delle sue nozze.(Continua…)

La giornalista della Rai si è sposata

La famosa giornalista della Rai si è sposata. L’annuncio delle nozze è arrivato sui social. Lei stessa ha pubblicato alcune scene del suo matrimonio su Instagram. Sui social, poi, sono apparse anche le testimonianze degli invitati, tra cui quelle di Alberto Matano, conduttore de “La vita in diretta”. Anche lui, infatti, ha partecipato al rito ed era molto emozionato. “Napoli, festa, pizza, amore“, ha scritto il conduttore e giornalista sui social. Il rito è stato celebrato all’aperto e la cornice era veramente spettacolare. I neosposi erano circondati da fiori bianchi e limoni. (Continua…)

Lucilla Masucci matrimonio

Lucilla Masucci, inviata de “La vita in diretta”, si è sposata con il compagno e neomarito Andrea. La cerimonia è stata celebrata a Napoli e all’aperto. I neo sposi erano circondati da fiori bianchi e limoni. Moltissimi invitati, tra cui alcuni anche famosi. Alle nozze, infatti, erano presenti il conduttore Alberto Matano, ma anche tutte le altre inviate de “La vita in diretta”, da Antonella Delprino a Ilenia Petracalvina. Sui social sono state postate tantissime foto. Il noto conduttore televisivo era molto emozionato per la sua collega. (Continua…)

Chi è Lucilla Masucci

Lucilla Masucci è una giornalista e inviata de “La vita in diretta“. Lavora da anni nel noto contenitore televisivo di Rai 1. Di lei il Corriere scrive: “Lucilla Masucci ama immedesimarsi nelle storie che racconta, arrivando ad interpretare le emozioni dei personaggi, per questo è molto espressiva sia con il volto, sia con la propria gestualità. Se volesse potrebbe tentare anche la professione di attrice, detto in tutte le sue accezioni positive“.