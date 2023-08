Home » “Estate in diretta”, grande spavento per Nunzia De Girolamo: cos’è successo

Lo scorso 3 luglio Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno preso il testimone da Alberto Matano. Da allora conducono con successo Estate in Diretta, il programma estivo che ha sostituito La Vita in Diretta. I due conduttori registrano puntate tutti i giorni, niente pause, nemmeno a Ferragosto. Ieri, mercoledì 16 agosto 2023 la presentatrice ha rischiato di saltare un appuntamento con il pubblico, perché ha avuto un malore. Lo ha spiegato la De Girolamo stessa, durante le puntata. “Oggi come vedete siamo qui accomodati e dopo forse diremo perché“, ha annunciato. Cosa le è successo? (Continua dopo le foto)

Nunzia De Girolamo è svenuta: il racconto a “Estate in diretta”

Durante la giornata di ieri, Nunzia De Girolamo si è sentita male ed è svenuta dietro le quinte di Estate in diretta. I telespettatori non hanno visto nulla. Tuttavia lei e Gianluca Semprini si sono presentati in studio seduti su un paio di sgabelli. Insolito, visto che i due normalmente conducono in piedi. “Ma perché non lo dichiariamo subito perché siamo su queste poltroncine?”, ha incalzato Nunzia De Girolamo, per chiarire subito la questione. “La verità è che non sono stata bene”, ha ammesso. Semprini ha subito sdrammatizzato. “Eravamo stanchi dopo Ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche a Ferragosto”, ha detto. Poi lei ha ringraziato il collega. “È proprio gentile. Io te ne dico di tutti i colori però la verità è che è un gentiluomo di altri tempi. Sono svenuta e lui ha ben pensato di metterci sulle poltroncine non si sa mai. È stato molto tenero”. Come sta ora Nunzia De Girolamo? (Continua dopo le foto)

Come sta la conduttrice?

Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno condotto la puntata di ieri seduti su delle poltrone. Non si sa cosa abbia avuto di preciso la conduttrice, ma comunque ha continuato a lavorare quindi sembrerebbe nulla di grave. E anche lei ha rassicurato tutti: “Sto bene mamma, sto bene”, ha detto durante la diretta. Gli autori hanno poi passato qualcosa da bere alla De Girolamo, e Semprini ci ha scherzato su. “È una cosa imbevibile, teniamola lì”. “E’ una medicina in realtà, ci volevamo proprio morti”, ha concluso la conduttrice.