Stefania Pezzopane riempita d’insulti: l’orrore contro l’ex deputata e la risposta esemplare

Stefania Pezzopane è una ex membro della Camera dei deputati. La sua vita privata ha sempre fatto discutere, visto che per 9 anni ha avuto una relazione con un ragazzo di 24 anni più giovane di lei. Relazione, quest’ultima, finita ad aprile di quest’anno. Negli ultimi giorni, però, Stefania Pezzopane e Simone Coccia sono tornati in buoni rapporti e in una foto pubblicata su social, si mostrano felici e sorridenti. Purtroppo viviamo in un mondo in cui la liberà di parola è sopravvalutata così l’ex deputata è stata riempita di insulti dagli haters. Stefania non è rimasta in silenzio e con garbo e tranquillità ha risposto per le rime agli attacchi. (continua)

Leggi anche: Fiorello, brutta disavventura per lui: cos’è successo

Leggi anche: Mara Venier e il marito Nicola, la bella notizia a Ferragosto: fan estasiati

Stefania Pezzopane, la risposta esemplare agli haters

Leggi anche: Matteo Salvini, le foto a Ferragosto con la fidanzata

“Brutta nana vecchia“. Uno dei commenti che Stefania Pezzopane ha dovuto leggere e a cui ha voluto rispondere. “Mi piaccio così come sono. Ho il diritto di non essere bella. Ma non siete stanchi? Non avete vergogna di voi stessi? Non vedete che la vostra meschinità e la vostra bruttezza d’animo vi rende esseri vomitevoli? Vi nascondete dietro lo schermo di un cellulare per scrivermi che sono brutta, nana, vecchia, racchia, ce**a, che faccio schifo! È bastato un innocente post di Simone Coccia con una foto di un nostro momento di serenità per scatenare la vostra insulsa volgarità, le vostre radicate frustrazioni, il male che avete dentro e vi consuma.”

“Piuttosto che provare ad entrare con violenza nella mia vita (vi assicuro, le porte sono sbarrate), fatevi aiutare da qualcuno bravo. Ma proprio bravo perché state messi malissimo. Potete sprecare la vostra vita ad occuparvi della vita degli altri, ma non sarete mai voi a decidere della mia vita e della mia bellezza. Le mie facoltà mentali ed i miei successi non dipendono da quanto io piaccia agli estetisti del web, tutti Brad Pitt ed Angelina Jolie a quanto pare” (continua dopo la foto)

Stefania Pezzopane e Simone Coccia

Una risposta, quella della deputata che ha lasciato davvero tutti di stucco. La relazione tra l’ex deputata e l’ex concorrente del GF perché, ha detta di lui, lei aveva troppi impegni e non riuscivano mai a vedersi. “Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo rapporto a morire. Non c’erano più momenti da poter condividere, non c’era più niente. Quando ce ne siamo accorti, abbiamo preso una decisione che entrambi riteniamo giusta. Entrambi eravamo spesso fuori per motivi di lavoro. Non si può andare avanti se non ci si riesce a vedere. L’amore è finito a causa di questa cosa, finisce quando due persone non si vedono più. (continua dopo la foto)

Non c’è un inizio, l’amore è andato a scemare finché ci siamo seduti a tavola e abbiamo ritenuto opportuno dividerci perché non c’era più tempo da dedicare l’uno all’altra. Qualche giorno prima che pubblicassimo quel post che ha ufficializzato la nostra separazione. Ci siamo ritrovati nella stessa casa e io ho sollevato la questione. Se nemmeno la notte ci si riesce a vedere perché si sta in due posti diversi, che senso ha stare ancora insieme? Lei, da persona intelligente, mi ha dato ragione. Non ci sono state liti, ne abbiamo parlato serenamente fino a prendere una decisione che facesse bene a entrambi,”aveva dichiarato Coccia in una recente intervista. Dopo essersi separati per qualche mese, pare che tara i due si sia riaccesa la scintilla, oppure il loro legame va ben oltre la relazione e nonostante la fine della storia riescano comunque a passare del tempo insieme.