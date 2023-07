Massimo Giletti in vacanza, con chi l’hanno beccato

Massimo Giletti è un giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo italiano. Ha esordito come giornalista nel 1988 nella redazione di Mixer e come conduttore televisivo negli anni ’90 presentando i contenitori di Rai 2 Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Poi è diventato un volto noto di La 7 con la sua Non è L’Arena. In attesa di scoprire che cosa farà nel corso della prossima stagione televisiva, Massimo Giletti ha deciso di concedersi una vacanza e i paparazzi lo hanno immortalato con quelle che potrebbe essere la sua nuova fiamma. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Rai, ecco chi arriva dopo Facci: i nomi sono stellari

Leggi anche: Rai, drastica decisione sul giornalista: l’indiscrezione bomba

Leggi anche: Gianni Morandi, è orrore contro il figlio Marco: ricoperto di insulti sui social

Leggi anche: Andrea Delogu si scaglia contro i follower: esplode la bufera sui social

Massimo Giletti in vacanza: ecco la sua nuova fiamma

Massimo Giletti, prima di tornare a lavoro, ha deciso di rilassarsi in vacanza concedendosi dei giorni al mare. Chiaramente però, il famoso presentatore non è solo, insieme a lui c’è una ragazza molto conosciuta che nel corso degli ultimi tempi abbiamo spesso associato proprio alla figura dell’ex personaggio di La 7. I due sono stati paparazzati sul traghetto che li ha portati a Portoferraio, sull’Isola d’Elba. Ma chi è questa donna misteriosa? Massimo Giletti è stato infatti pizzicato con Sofia Goggia, la famosa sciatrice e pluricampionessa di discese. I due oramai sembrano una coppia di fatto. Da qualche mese infatti più di qualche volta i due sono stati beccati uno vicino all’altra. I due sembra che stiano soggiornando nello splendido Hotel Desirèe di Spartaia.

Sofia Goggia ha anche condiviso qualche scatto della sua vacanza, una sorta di tour dimostrativo all’insegna della Mountain bike e non solo. Su Instagram si è lasciata andare anche a dei ringraziamenti: “A quella volta nel Kentucky” cit… Wyominggg. Isola d’Elba: bici bici bici e anche un po’ di mare.. con capre nelle grotte. Grazie @cottonemauro e @costadeigabbianibike per i giri pazzeschi sotto i 30 gradi, ma che goduria!! E @hoteldesiree_elba per l’ospitalità. Oltre che a @mobytraghetti per i trasporti.. anche se non fantasy, sempre kiss. Ormai la manina direi che è consolidata”. Lei e Massimo Giletti starebbero insieme da qualche mese oramai.. (Continua a leggere dopo la foto)

Una nuova fiamma per il giornalista

La storia tra Massimo Giletti e Sofia Goggia andrebbe avanti da diversi mesi. Mesi fa, gli scatti, pubblicati su Chi, li avevano mostrati felici e intimi, anche se non erano state immortalate delle vere e proprie effusioni in pubblico. Nonostante i 30 anni di differenza, il rapporto tra Giletti e Goggia sembra più solido che mai, almeno per ora. Anche perché Massimo Giletti è uno dei volti italiani più desiderato dalle donne e secondo gli ultimi scatti fisicamente sta alla grande. Non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte dei due diretti interessati.