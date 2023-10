Cinema in lutto, morta la figlia della famosa attrice

Lutto nel mondo del cinema: la figlia della famosa attrice è morta. L’annuncio è davvero molto triste ed ha lasciato tutti a bocca aperta. La figlia dell’attrice era giovanissima, aveva appena 36 anni. All’inizio del 2023 l’è stata diagnosticata la leucemia. La donna ha lottato sino ad oggi, poi non ce l’ha fatta ed ha alzato bandiera bianca. L’attrice ha ricordato la figlia sui social, pubblicando una foto di quando era una ragazzina. (Continua…)

Morta la figlia della famosa attrice

Il mondo del cinema colpito da un triste lutto. La famosa attrice ha perso la figlia di appena 36 anni. È stata lei stessa a pubblica l’annuncio sui social: “Il 29 settembre è morta, tenuta stretta dai suoi parenti proprio come aveva desiderato. Nonostante tutti gli sforzi, il suo corpo non poteva più resistere”. All’inizio del 2023 alla donna l’era stata diagnosticata la leucemia. Ha lottato a denti stretti ma ad un certo punto ha alzato bandiera bianca. Sarà lo stesso ricordato come una guerriera, perchè di fronte alla malattia non ha mai abbassato la testa. (Continua…)

Anna Chancellor figlia morta

È morta la figlia di Anna Chancellor, famosa attrice. È stata lei stessa ad annunciarlo con un post sui social che ha emozionato tutti. Nessuno si sarebbe aspettato di ricevere una notizia così triste. La donna, di appena 36 anni, era malata di leucemia. La brutta notizia era giunta all’inizio del 2023. Poppy Chancellor era un’illustratrice e artista del taglio della carta. Il suo ricordo resterà per sempre indelebile. La mamma dovrà convivere con la sua assenza. Sarà difficile, ma dovrà affrontare questo vuoto anche per Poppy. (Continua…)

Chi è Anna Chancellor

Anna Chancellor è un’attrice nota soprattutto per il ruolo da protagonista nella serie televisiva inglese “Kavanagh QC” e per la sua partecipazione nella commedia “Quattro matrimoni e un funerale”, dove interpreta l’aristocratica Henrietta. Fra gli altri ruoli da ricordare spiccano quello di Caroline Bingley nella miniserie televisiva “Orgoglio e pregiudizio”, poi ne “L’uomo che sapeva troppo poco”, “Una ragazza e il suo sogno” e molti altri ancora.

