Il Mondiale per Club FIFA 2025 segna un punto di svolta anche dal punto di vista economico. Non si tratta più solo di un prestigioso trofeo, ma di un’opportunità finanziaria imponente per le squadre partecipanti. Con il nuovo formato a 32 squadre, il torneo si avvicina ai livelli della Coppa del Mondo FIFA per impatto mediatico e commerciale.

Ma quanto guadagna davvero una squadra che partecipa e, soprattutto, vince il torneo? Ecco tutte le cifre ufficiali, i bonus, i ricavi paralleli e l’indotto economico legato all’evento.

Il montepremi ufficiale: 1 miliardo di dollari

Secondo quanto dichiarato dalla FIFA, il montepremi totale del Mondiale per Club 2025 sarà di circa 1 miliardo di dollari. Una cifra mai vista prima in questo tipo di competizione, pensata per incentivare club e sponsor globali a investire sul torneo.

Il budget verrà distribuito su più livelli:

Premio per il vincitore : fino a 125 milioni di dollari

: fino a Premio per la finalista : circa 100 milioni

: circa Semifinaliste : tra 75 e 80 milioni

: tra Partecipazione ai gironi: minimo garantito di circa 50 milioni a squadra

Queste cifre includono sia premi diretti sia ricavi redistribuiti da diritti televisivi e sponsorizzazioni centrali.

Quanto incassa una squadra campione?

Chi solleva il trofeo può arrivare a incassare, secondo le proiezioni FIFA e le simulazioni del mercato, tra i 110 e i 125 milioni di dollari. Questa somma deriva da:

Premio in denaro FIFA (tra 80 e 100 milioni) Bonus da sponsor tecnici (maglie, fornitori, attrezzature) Premi legati alla performance (media, tesserati, marketing) Crescita della visibilità globale e del valore del brand

Diritti TV e visibilità planetaria

Il Mondiale per Club 2025 sarà trasmesso in oltre 200 paesi. I diritti televisivi sono stati venduti in pacchetti regionali con una stima complessiva superiore ai 500 milioni di dollari, divisi tra FIFA, broadcaster e club.

In Italia, le partite saranno visibili su:

Mediaset (una partita al giorno in chiaro)

(una partita al giorno in chiaro) DAZN (copertura completa in streaming)

(copertura completa in streaming) FIFA+ (contenuti aggiuntivi e highlights)

Questo significa visibilità planetaria per i club coinvolti, con un impatto diretto sul valore di mercato di maglie, sponsor di maglia e nuovi tifosi da monetizzare online.

Gli sponsor: un effetto moltiplicatore

Uno degli effetti più rilevanti della partecipazione al Mondiale per Club è la crescita dell’esposizione per gli sponsor.

Per esempio:

Il Real Madrid ha stimato un incremento del 12% degli introiti commerciali dopo la vittoria del 2023

L’Al Hilal ha firmato accordi multipli nel Golfo legati all’esposizione internazionale

I club europei attesi a USA 2025 avranno pacchetti personalizzati per sponsor regionali e digitali

Oltre ai fornitori ufficiali FIFA (Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai, Wanda), i club potranno attivare partnership locali e social media campaigns legate al torneo.

Merchandising e ricavi indiretti

Un altro elemento fondamentale sono i ricavi indiretti, tra cui:

Vendita di maglie (nei mercati locali e nei fan shop temporanei negli USA)

(nei mercati locali e nei fan shop temporanei negli USA) Aumento dei follower e traffico web (da convertire in pubblicità e abbonamenti)

(da convertire in pubblicità e abbonamenti) Crescita del valore dei giocatori (osservati globalmente da sponsor e scout)

Secondo uno studio di Deloitte, una squadra che raggiunge la semifinale può vedere un incremento medio del 25% nei ricavi digitali nell’anno successivo, anche senza vincere.

Costi e margini: è davvero profittevole?

A fronte di incassi potenzialmente enormi, anche i costi di partecipazione non sono trascurabili. Le spese operative possono comprendere:

Volo charter, logistica, staff tecnico, sistemazioni USA (tra i 2 e i 5 milioni)

Premi ai giocatori e bonus di squadra

Produzione contenuti digitali e media coverage dedicato

Nonostante questi costi, la redditività netta resta molto elevata, soprattutto per club con una fanbase globale o ambizioni di crescita in Nord America e Asia.

Chi guadagna di più: ranking potenziale 2025

Club Stima incassi (vittoria) Sponsor principali Real Madrid 120–125 mln USD Adidas, Emirates Manchester City 110–120 mln USD Puma, Etihad Inter 90–100 mln USD Nike, Paramount+ Al Hilal 85–95 mln USD Saudi Aramco, Mobily

Il Mondiale per Club 2025 non sarà soltanto un torneo sportivo, ma un colossale evento economico. Partecipare vuol dire avere accesso a un pubblico globale, ma vincere può trasformare un club in un brand globale da centinaia di milioni di dollari. Per i club più strutturati, si tratta di un’occasione senza precedenti per espandere il proprio business ben oltre il terreno di gioco.

Leggi anche