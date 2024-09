Michelle Comi, l’assurda confessione della star di OnlyFans (Video)

Michelle Comi è una nota influencer originaria di Torino. Oggi vive a Milano, ha 29 anni e si è fatta un nome online soprattutto da quando è sbarcata su OnlyFans. È una content creator da migliaia di follower che, in precedenza, lavorava come impiegata amministrativa presso l’Istituto Tumori. Oggi vanta un profilo sulla celebre piattaforma bianco e azzurra, un gruppo privato su Telegram e diversi profili privati su Instagram. Ora la Comi ha fatto un’assurda confessione che ha lasciato tutti quanti senza parole. (Continua a leggere dopo le foto)

Michelle Comi, l’assurda confessione della star di OnlyFans

Non passa giorno che non si parli di Michelle Comi, la famosa influencer e star di OnlyFans. Dopo aver attirato l’attenzione su di sè con le sue affermazioni divisive, prima disprezzando i regali dei suoi follower e poi esprimendo le sue remore sulla maternità, l’influencer 29enne è tornata a far parlare di sè. Questa volta la ragazza, ex impiegata ed oggi creatrice di contenuti per adulti, ha dato la sua opinione sul diritto di voto. Comi crede che le donne non siano adatte né alla politica né al mondo del lavoro. Affermazioni che ovviamente hanno fatto discutere. Che dire? La lotta per il voto femminile è un evento storico che forse la nota influencer dovrebbe approfondire. Nel frattempo vediamo le sue parole.

