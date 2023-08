Emy Buono, la giovane modella napoletana, ha deciso di cancellare il suo profilo OnlyFans. La ragazza, ex concorrente de La Pupa e il Secchione, ha detto addio al mondo del porno. Emy, durante l’estate, ha affrontato un momento di depressione durante il quale ha trascorso ben 2 mesi chiusa in casa: alla fine è arrivata la drastica decisione. Ora la vita di Emy è cambiata completamente. La ragazza ha spiegato il motivo di questa sua rivoluzione personale in un’intervista a Fanpage. (Continua dopo le foto)

Emy Buono cancella OnlyFans, il drastico cambiamento

Soltanto lo scorso maggio, Emy si era spogliata davanti a tutti durante la festa per lo scudetto del Napoli. Ora appare come una persona completamente diversa. Cosa l’ha spinta a cambiare? “I contenuti che ho pubblicato a pagamento sono diventati virali, li hanno visti tutti anche i genitori del mio compagno”, ha spiegato la ragazza che non si è quindi sentita tutelata da OnlyFans. Emy sperava che i contenuti messi online restassero per gli abbonati, invece hanno fatto il giro del web e per lei questo era troppo. “Fintanto che questi video restavano in piattaforma mi stava bene, ma il fatto che sono usciti fuori e sono diventati virali, alla portata proprio di tutti, mi ha fatto capire delle cose. Ho fatto questi video per guadagno e sono stata un’egoista, non ho pensato a nessuno, né ai miei familiari e né ai miei affetti”, ha raccontato l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione. (Continua dopo le foto)

La nuova vita di Emy Buono

Emy Buono ha deciso di cambiare completamente la vita. Purtroppo però ha dovuto affrontare un periodo cupo nel quale si è sentita senza speranze. “Sono rimasta sconvolta. Sono arrivata a scappare dal mio paese, sono caduta in depressione, sono stata chiusa per due mesi in casa, ho preso anti-depressivi e ho pensato anche al suicidio”, ha ammesso la ragazza. Emy, per ritrovare il benessere partirà per un convento. “È il convento Bambino Gesù di Sorrento. Parto domani. Io ho iniziato proprio da lì con la trasmissione “Ti spedisco in convento”. Loro mi conoscono, sono rimasta in ottimi rapporti e nonostante la storia di OnlyFans, loro mi hanno sempre accettato per quello che sono. Lì ho trovato la pace già una volta, voglio tornarci. Quella, per me, è casa”, ha raccontato. L’idea è quella di stare lontana per un po’ da chi la giudica per quello che ha fatto e non esclude che un giorno potrebbe anche prendere i voti, anche se al momento non è quello l’obiettivo. (Continua dopo le foto)

Emy Buono su Maria Sofia Federico

“Oggi penso che il porno non sia un lavoro vero e proprio”, ha spiegato la ragazza che prima si sentiva esattamente come Maria Sofia Federico. “Oggi posso dire che non guardavo in faccia la realtà. Credo che lei sia ancora tanto immatura e quando arriverà il giorno in cui si renderà conto, non so se si pentirà, ma sono cose che fanno male quando arriverà quella consapevolezza che è arrivata anche in me”, ha raccontato. Il problema è che quando ti esponi troppo non torni più indietro. Ne vale la pena? Secondo Emy Buono no. “Io so per certo che non troverò mai più un lavoro in Italia, perché mi etichetteranno sempre per quello che ho fatto”, la sua considerazione.