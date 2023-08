Da diverse ore, sta facendo il giro del web un video che vede protagonisti due vip intervistati dal Tg1. L’inviato ha documentato il traffico autostradale degli italiani di rientro dalle vacanze di Ferragosto. Tra tutti gli intervistati, spuntano proprio loro, solo che il giornalista non li ha riconosciuti. Così il video è diventato virale sul web e tantissimi hanno commentato il fatto. (Continua dopo le foto)

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino intervistati dal Tg1, ma l’inviato non li riconosce

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono stati concorrenti di Temptation Island nell’estate del 2020. Carlotta poi ha partecipato anche al Grande Fratello Vip l’anno dopo. Durante il reality, Nello la raggiunse per chiederle la mano. Così, nel maggio del 2022, i due si sono sposati e la loro relazione sta andando a gonfie vele a quanto pare. I due hanno trascorsi il Ferragosto a Rimini e sono incappati nelle code autostradali: l’incubo dei vacanzieri. Un inviato del Tg1 ha intervistato la coppia non sapendo che fossero vip. (Continua dopo le foto)

I due sono riapparsi nella veste più insolita, quella di intervistati del Tg1 durante un servizio sulle code autostradali. I due hanno spiegato che erano di ritorno da una vacanza a Rimini. Il reporter del Tg1, ignaro di chi fossero, li ha intervistati così come avrebbe fatto con gli altri automobilisti fermi in quel momento in prossimità del casello autostradale. Carlotta, seduta nel sedile del passeggero, rispondeva alle domande del giornalista mentre Nello aveva un sorriso stampato in faccia. Ed ecco che sui social è scoppiata la bufera. (Continua dopo le foto)

I commenti al video sui social

Il video dell’intervista a Nello e Carlotta ha fatto il giro del web. C’è chi ha fatto loro i complimenti e chi li ha criticati. Carlotta ha voluto rispondere a quest’ultimi. La donna gli ha chiesto perché fare tanto trambusto “parlando del nulla”, riferendosi alla reazione spropositata nei confronti di un video senza alcun sensazionalismo.