Stefano De Martino, la vacanza in barca senza Belen: chi è la donna al suo fianco

Stefano De Martino sta trascorrendo le sue vacanze in barca. Da due mesi ormai, lui e Belen non compaiono insieme. Sebbene i due non si sono mai pronunciati a proposito della loro relazione, sembra che da tempo sia giunta al capolinea. Ora il conduttore appare in un nuovo scatto: lui in barca con gli amici, ma c’è anche una donna. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Sonia Bruganelli beccata al ristorante col famoso cantante italiano

Leggi anche: Fabrizio Corona in moto con una bionda: poi l’incredibile scoop

Stefano De Martino in barca con una donna misteriosa

Il conduttore inoltre, secondo i gossip starebbe frequentando un’altra donna dopo quello che è stato un tradimento nei confronti di Belen. In molti pensano che sia questo il motivo della rottura tra i due. Sebbene non ci siano conferme, Belen e la madre in qualche modo hanno dato dei segnali che potrebbero confermare il fatto. Inizialmente si pensava che la nuova fiamma di Stefano fosse Beatrice Vendramin. Indiscrezioni, però, smentite dall’ex della stessa che ha pubblicato degli scatti insieme alla ragazza. Ora De Martino appare accanto ad una donna, in uno scatto rubato da una gita in barca. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Giorgia Meloni, lo scatto sui social scatena una bufera: il dettaglio non passa inosservato

Leggi anche: Belen in lacrime, il video preoccupa i fan

Chi è la donna misteriosa

Mentre il ballerino, lontano da suo figlio Santiago e da Belen, si rilassa tra il mare e gli amici, compare una ragazza misteriosa al suo fianco. Non è chiaro con chi oggi l’ex marito di Belen si stia godendo le vacanze. La ragazza si vede a stento quindi è impossibile identificarla. Sarà lei la nuova fiamma del conduttore? Invece accanto a Belen appare di nuovo un uomo con il quale si supponeva avesse un flirt: Elio Lorenzoni. (Continua dopo le foto)

Belen ancora con Elio Lorenzoni

Veronica Cozzani, la madre della showgirl, ha pubblicato uno scatto che, se non altro, ha confermato la vicinanza dell’uomo alla figlia. Spunta infatti l’immagine che ritrae Belen in piscina con la sua bimba tra le braccia e poco distante l’imprenditore che le guarda sorridenti. Solo un amico invitato a trascorrere qualche giorno insieme o qualcosa di più? Per ora, non è dato saperlo.