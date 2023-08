“Ciao Darwin”, la decisione di Mediaset lascia il pubblico senza parole

Il prossimo autunno andrà in onda la nona stagione dell’amatissimo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Ciao Darwin. Registrato nelle scorse settimane, il programma condotto da Paolo Bonolis dovrebbe andare in onda diviso in due tranche. Il 9 agosto era apparso su Canale 5 il primo spot per pubblicizzare lo show. Poi però, sarebbe sparito nel nulla. Per quale motivo? È a rischio la messa in onda di Ciao Darwin? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Sonia Bruganelli beccata al ristorante col famoso cantante italiano

Leggi anche: Fabrizio Corona in moto con una bionda: poi l’incredibile scoop

Ciao Darwin 9, spot pubblicitario cancellato: il motivo

Lo spot mandato in onda su Canale 5 consisteva in una sequenza delle varie Madri Natura succedutesi nel corso delle varie edizioni di Ciao Darwin. Dopo qualche giorno però, sarebbe stato tolto. Per quale motivo? In molti hanno pensato che la programmazione di Ciao Darwin avrebbe subito delle modifiche. “Sono decisioni che prende l’azienda, non gli autori. Staremo a vedere”, ha fatto sapere Marco Salvati, autore di Ciao Darwin, in risposta a chi gli ha chiesto del possibile rinvio dello show di Bonolis. Mediaset però, non ha annunciato alcuna novità a riguardo. Cosa sta succedendo quindi? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Giorgia Meloni, lo scatto sui social scatena una bufera: il dettaglio non passa inosservato

Leggi anche: Belen in lacrime, il video preoccupa i fan

“Ciao Darwin 9” ci sarà

Stando quanto riporta Fanpage.it, la messa in onda di Ciao Darwin 9 non sarebbe in discussione. Il programma avrà inizio a ottobre o a novembre. Quindi un’ipotesi plausibile è che lo spot sia stato tolto per dare spazio alle pubblicità dei programmi televisivi che inizieranno invece a settembre. C’è un’altra novità però che ha sconvolto i fan che seguono il programma da 25 anni. La nona edizione di Ciao Darwin potrebbe essere anche l’ultima. (Continua dopo le foto)

Paolo Bonolis verso l’addio a “Ciao Darwin”

Secondo alcune indiscrezioni, a fine riprese la produzione avrebbe organizzato un brindisi, dove Bonolis ha usato delle parole che sembrano tanto un addio. “Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che io vi ricorderò sempre“, avrebbe detto durante il brindisi. Dalle sue parole, sembra che questa edizione del programma potrebbe essere anche l’ultima. Ed è possibile, visto che lui stesso da qualche mese aveva accennato ad un addio di Bonolis al piccolo schermo non tanto lontano.