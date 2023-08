“GF Vip”, clamoroso colpo di scena nel cast: arriva il comico di “Striscia la Notizia”

Sono tante le indiscrezioni che riguardano il cast della nuova edizione del GF Vip. Il reality partirà lunedì 11 settembre 2023 in prima serata su Canale 5 e tra non molto tempo scopriremo i concorrenti ufficiali. Per il momento, però, circolano alcune indiscrezioni su chi potrebbe partecipare al GF Vip 8. C’è un nuovo nome che è stato recentemente accostato al reality show. Chi potrebbe prendere parte al programma di Canale 5? Si tratta di un famoso comico. (Continua dopo le foto)

“GF Vip 8”, Alvaro Vitali nel cast? L’indiscrezione

Sembra che Alvaro Vitali sarà uno dei concorrenti del GF Vip 8. Poche ore fa infatti, Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha lanciato l’indiscrezione. Pare che tra coloro che stanno per essere resi ufficiali ci sia anche Alvaro Vitali. Si tratta del noto attore che è noto principalmente per aver dato vita al personaggio di Pierino. Negli anni ottanta, è stato protagonista di alcuni film di successo, recitando al fianco di Edwige Fenech, Lino Banfi e non solo. Il cabarettista prese parte anche a Striscia la Notizia. Antonio Ricci, infatti, decise di affiancare Alvaro Vitali e Dario Ballantini. (Continua dopo le foto)

Il cast del “GF Vip 8”

Alvaro Vitali da tempo ha raccontato di esser stato dimenticato dal mondo dello spettacolo. Sarà il GF Vip a dargli una nuova opportunità per tornare alla ribalta? Secondo l’esperta di gossip, il suo nome sarebbe “quasi ufficiale”. Per sapere con certezza chi saranno i nuovi concorrenti però bisognerà aspettare qualche settimana. Quest’anno, infatti, sarà possibile conoscere in anticipo solo una parte del cast, diviso tra vip e nip. Secondo le più recenti indiscrezioni, potrebbero essere concorrenti anche Claudia Koll, icona degli anni novanta e famosa per aver lavorato con Tinto Brass, ma anche Alex Schwazer, Corrado Tedeschi e Ninetto Davoli. (Continua dopo le foto)

La critica al GF Vip 8

Mentre Pier Silvio starebbe facendo di tutto perché il reality quest’anno sia rivoluzionato e non più all’insegna del trash, c’è chi critica il programma e Alfonso Signorini. Parliamo della storica ex vincitrice Cristina Plevani. Secondo lei, il reality non ha senso di esistere per come è diventato. Male ad esempio l’influenza che hanno ora i social all’interno dello show. Il conduttore invece, sarebbe colpevole di aver favorito alcuni concorrenti e non altri.