OnlyFans è un sito web con sede a Londra, Regno Unito, che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento. I creatori di contenuti possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i fan, appunto. OnlyFans è popolare soprattutto nel settore dell'intrattenimento per adulti, ma ospita anche contenuti di altri generi come esperti di fitness e altri tipi di creatori che pubblicano regolarmente online. Consente ai creatori di contenuti di ricevere finanziamenti direttamente dai loro fan su base mensile. Vediamo insieme come funziona nel dettaglio OnlyFans.

OnlyFans, come funziona il famoso sito social

Tutti i giorni si sente parlare di OnlyFans e così in molti si sono chiesti come funziona il famoso social. Una risposta a questa domanda è arrivata dal giornalista di Huffpost Emanuele Capone, il quale ha deciso di registrarsi all’interno del sito e svelarne i segreti. Su Huffpost, Capone ha esordito dicendo che “quando mi sono registrato per creare un account su OnlyFans, usando le mie credenziali di Google, e sono entrato sul sito per la prima volta, ho scoperto una cosa e ho capito una cosa.Innanzi tutto, ho scoperto che è totalmente diverso da come me l’ero immaginato: sapevo che non fosse come Tinder e nemmeno come PornHub e YouPorn e che fosse invece più simile a un social network, ma non immaginavo così tanto. Menù di navigazione sulla sinistra e feed di notizie al centro con i post dei vari creator, cui si può mettere like e che si possono commentare: sembra una via di mezzo fra Facebook e Reddit. Se non fosse per i banner che ammiccano sulla colonna di destra, ovviamente “.

Poi Capone ha aggiunto: “I banner sono l’unico modo diretto per accedere a quello che è il cuore di OnlyFans, cioè i contenuti per adulti. E qui ho scoperto la seconda cosa e capito perché chi ha un profilo su OF (come viene chiamato sui social per evitare di essere bannati) usa Instagram e TikTok per farlo conoscere: sul sito non c’è un motore di ricerca interno. Cioè: c’è ma funziona male. […] I banner stanno sulla destra, vengono presentati a gruppi di 3 e sono composti da un’immagine con il nome della creator e il link diretto alla sua pagina. […] Anche se rapidamente si scopre che pure quelli gratis alla fine sono a pagamento e quelli a pagamento sono più a pagamento di quello che sembrava inizialmente”.

