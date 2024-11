“Mi sposi?”: il vincitore di “Amici” ha detto sì al suo fidanzato, il momento è speciale – Una scritta gigante sulla sabbia meravigliosa delle Maldive. Così Andrea ha chiesto a Gabriele di sposarlo. Un video toccante, con tanto di drone e la didascalia in inglese: “Do you want to marry me?”. Tantissimi i messaggi di auguri da parte di colleghi, amici e fan. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Schumacher al matrimonio della figlia”: spunta la verità dell’esperto

Leggi anche: Quali sono le vip che hanno detto “no” al matrimonio

“Mi sposi?”: il vincitore di “Amici” ha detto sì al suo fidanzato (VIDEO)

Dopo quattro anni insieme (si sono conosciuti durante la pandemia), il vincitore della categoria “danza” della quindicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, Gabriele Esposito, ha detto di sì alla proposta di matrimonio di Andrea Pappalettera, figlio del famosissimo grafico, designer, regista e direttore artistico Sergio Pappalettera. L’a proposta’iniziativa, come dicevamo, è arrivata durante una vacanza dei due alle Maldive, immortalata da droni e da smartphone. La domanda “Mi sposi?” è apparsa sulla sabbia. La telecamera mostra prima Gabriele Esposito che poi corre verso il fidanzato che si inginocchia per la tenera proposta e i due che si abbracciano forte. Un momento magico che è stato condiviso sui social. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Paolo Bonolis, confessioni da brividi: “Avevo un fantasma in casa, Sonia l’ha visto parlare con me”

Leggi anche: Il figlio di Bruganelli e Bonolis trova l’amore a “Ballando”? La foto con la maestra scatena il rumor

Gabriele Esposito, il famoso ex ballerino di “Amici” si sposa con Andrea Pappalettera

Fiori d’arancio nell’aria per un amatissimo ex protagonista di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e in onda ormai da oltre vent’anni su Canale 5. La domanda “Do you want to marry me?” ha fatto sciogliere i fan della coppia. Nel filmato si vede Andrea Pappalettera che scrive sulla sabbia, poi la corsa di Gabriele Esposito, l’abbraccio e il bacio. L’ex ballerino di Amici ha infine commentato il video con la frase “It’s a big YES”, con un cuore rosso.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva