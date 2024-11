Da Aurora Ramazzotti a Federica Panicucci: quali sono le vip che hanno detto no al matrimonio

Spesso le bambine sognano di sposarsi con il proprio principe azzurro avvolte in un abito bianco da favola, ma poi crescendo e prendendo consapevolezza di sè abbandonano il desiderio del matrimonio. Molte donne dello spettacolo hanno deciso di dire “no” a questo grande giorno per motivazioni diverse. Scopriamo chi sono e il perché di questa loro presa di posizione. (Continua a leggere dopo le foto)

Le Vip contrarie al matrimonio: da Aurora Ramazzotti a Federica Panicucci

Le Vip contrarie al matrimonio: da Aurora Ramazzotti a Federica Panicucci. Il matrimonio non sembra essere tra le priorità di molti personaggi famosi. Nell’ultimo anno sono molti i vip che sono convolati a nozze, ma non tutti sognano i fiori d’arancio. Tra chi dice “no” al matrimonio c’è sicuramente Antonella Clerici che ha smentito più volte le voci che la volevano prossima alle nozze. Come riporta il settimanale Gente, lei e il suo compagno sembrerebbero interessati a celebrare il loro amore “con una cerimonia intima, per parenti e amici stretti”. “Una cerimonia delle promesse”, questo ha confidato in un’intervista. Non dovrebbe essere un “matrimonio tradizionale con lo scambio delle fedi, l’abito bianco e il bouquet da lanciare alle invitate per propiziare nuove unioni”, perché come ha sempre dichiarato Clerici: “Le nozze non mi portano bene”.

Anche Federica Panicucci ha ammesso che il matrimonio con Marco Bacini non ci sarà almeno per il momento. Intervistata dal settimanale Gente nel giorno del suo 57esimo compleanno, la conduttrice Mediaset ha chiarito: “Quando stiamo insieme ci bastiamo, non abbiamo bisogno di altro. Capita talvolta che ne parliamo è una cosa che forse vorrei ma nel concreto non ci siamo mai soffermati. Ci siamo già scelti come compagni di vita e se ci pensa è come se nel profondo fossimo già sposati”.

