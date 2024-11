Paolo Bonolis, confessioni da brividi: “Avevo un fantasma in casa, Sonia l’ha visto parlare con me”

Carlo Conti ha strappato il sì di Paolo Bonolis. Un sì per la finalissima del suo Tale e quale show che andrà in onda stasera in tv venerdì 8 novembre 2024 su Rai 1. Il noto conduttore Mediaset dopo anni torna nella tv di Stato per una sera. L’annuncio della sua partecipazione come giurato del talent è stato dato Conti in persona: “ll “Paolo nazionale” sarà qui con noi per il gran finale: farà parte della giuria”. In attesa di vederlo in questo nuovo ed entusiasmante ruolo, scopriamo qualcosa in più su di lui e delle sue esperienze con il paranormale: Paolo Bonolis aveva un fantasma in casa. (Continua a leggere dopo le foto)

Paolo Bonolis parla del fantasma che aveva in casa

Poalo Bonolis, volto noto di Canale 5, si è fatto conoscere dal grande pubblico per le sue spiccate doti da conduttore. Sa come catturare il suo pubblico regalando emozioni e grosse risate. Ma Bonolis nasconde un segreto. A quanto pare, stando a quello che ha dichiarato lui stesso, avrebbe avuto un’esperienza con il paranolrmale e precisamente con un fantasma in casa. Durante una diretta Instagram un fan gli ha chesto: “Davvero avevi un fantasma in casa?”. Il conduttore, come riporta Il Messaggero, senza nessuna remora ha risposto: “Sì. Il primo appartamento in cui ho vissuto da solo l’ho comprato grazie ai primi guadagni che feci con la televisione, per cercare un’indipendenza dalla famiglia. Vicino casa nostra avevano ammazzato uno e quell’appartamento piccolino non lo voleva nessuno. Io l’ho preso e amen, sono andato lì. Per un certo lasso di tempo non è successo niente. Poi, è iniziata una situazione strana. La notte andavo a letto e quando mi risvegliavo la mattina c’erano le luci accese, gli armadi erano parzialmente aperti, poi ha cominciato a partire lo sciacquone di notte. Mi sono domandato cosa potesse essere, dopo un po’ era diventata una rottura di scatole e l’ho ravvisata nella presenza di qualcosa”.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagian successiva”