"Ballando con le stelle", Davide Bonolis ha trovato l'amore tra il cast del programma Rai? Il figlio dei conduttore Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è il protagonista di un nuovo gossip che lo vedrebbe legato ad una ballerina e maestra del dancing show.

“Ballando con le stelle”, Davide Bonolis e il supporto alla mamma

Ogni sabato sera, Davide Bonolis si presenta in studio di "Ballando con le stelle" per supportare sua madre, Sonia Bruganelli nella competizione. Figlio della conduttrice e di Paolo Bonolis, Davide è diventato una figura sempre più presente nel dancing show. Tuttavia, c'è chi pensa che il giovane avrebbe un'ulteriore motivazione. Pare infatti che frequentato il dietro le quinte per essere di supporto alla madre, Davide abbia anche avuto modo di conoscere una delle maestre dello show.

Il rumor sul nuovo flirt a “Ballando con le stelle”

Il rumor era partito dall’esperta di Tv e spettacolo, Rossella Erra che una settimana fa aveva sganciato la bomba nel salotto di “Domenica In”. In quell’occasione Erra non aveva fatto nomi, ma aveva stuzzicato la curiosità con l’ipotesi di un nuovo flirt. “A Ballando c’è un’altra coppia che sta nascendo. – aveva spiegato – Mi accerterò che delle situazioni si sono sistemate e ve lo dirò. Diciamo una cosa, c’è una ballerina e forse un parente di… La prossima settimana spero di tornare con delle notizie in più da darvi”. Il blogger GigiGx ha poi confermato il rumor pubblicando ieri sera su X una foto in cui i diretti interessati appaiono molto vicini all’interno di un ascensore.



