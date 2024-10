“Schumacher al matrimonio della figlia”: spunta la verità dell’esperto

Michael Schumacher è un ex pilota automobilistico tedesco. È considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi in Formula 1. Insieme a Lewis Hamilton è il più vincente nella storia della Formula 1, con 7 titoli mondiali, i primi due con la Benetton e successivamente cinque consecutivi con la Ferrari, quest’ultimo un record assoluto. Soprannominato Kaiser, detiene alcuni primati della Formula 1 avendo conseguito, oltre ai titoli iridati, anche il maggior numero di giri veloci in gara e di hat trick, ovvero pole position, vittoria e giro più veloce nello stesso Gran Premio. Il 29 dicembre 2013 è rimasto gravemente ferito in un incidente su una pista da sci a Méribel, a seguito del quale ha trascorso diversi mesi in coma farmacologico. Dopo anni la sua apparizione pubblica sarebbe stata al matrimonio della figlia, ma non ci sono prove fotografiche al riguardo. (Continua a leggere dopo le foto)

Schumacher al matrimonio della figlia? La verità dell’esperto

Nei giorni scorsi, il mondo della Formula 1 e i fan di Michael Schumacher sono stati sorpresi da un’indiscrezione pubblicata dalla Bild. Secondo il tabloid tedesco, il leggendario campione sarebbe stato presente al matrimonio della figlia Gina, tenutosi nella tenuta della di famiglia a Maiorca. Un’indiscrezione che non ha convinto un importante neurochirurgo finlandese, Jussi Posti, il quale ha smentito quanto detto dalla testata giornalista. Secondo l’esperto, come riportato da The social post, le condizioni di Schumacher dopo l’incidente sciistico del 2013, sarebbero troppo gravi per consentirgli di affrontare un viaggio così complesso. “Se intorno a lui è stato costruito un ospedale domestico personale, pare che sia un paziente degente”, ha dichiarato Posti al quotidiano Iltalehti.

