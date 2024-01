“Addio alla Tv”: Mauro Corona, annuncio choc da Bianca Berlinguer – Un inizio di puntata decisamente inatteso, con un annuncio imprevedibile di Mauro Corona. Come di consueto Bianca Berlinguer ha interpellato lo scrittore e alpinista per commentare i fatti del giorno e lui si è lasciato andare ad una considerazione che ha lasciato basito il pubblico di Rete 4. Corona ha toccato un argomento che non era previsto in scaletta… (continua a leggere dopo le foto)

Mauro Corona, annuncio choc da Bianca Berlinguer: “Medito di andarmene…”

“De Laurentiis mi ha querelato, medito di lasciare la tv”. Mauro Corona ha aperto “con delusione e amarezza” il suo intervento a «È sempre Cartabianca», il programma condotto da Bianca Berlinguer. “Io tifo per il Milan, ma quando il Napoli ha vinto lo scudetto ho festeggiato. Scopro che il patron del Napoli, De Laurentiis, ci ha denunciato entrambi, me e lei. Mi ha chiamato l’avvocato, a ottobre dovremo andare in udienza in tribunale. Se ci mettono dentro, spero ci mettano nella stessa cella”, ha affermato lo scrittore, rivolgendosi alla conduttrice. (continua a leggere dopo le foto)

Mauro Corona spiazza Bianca Berlinguer e il pubblico: è stato querelato

“Non so nemmeno che cosa ho fatto. In passato ammiravo quest’uomo perché l’ho sentito inveire contro un giornalista. Speravo mi sfidasse a duello, invece… Continuerò a simpatizzare per il Napoli, ma ci sono rimasto male. Medito di andarmene via dalla tv”, ha detto lo scrittore e scultore. Corona ha poi aggiunto: “È triste andare a dormire pensando a cosa dire o non dire perché si rischia una querela. Io sono un uomo onesto ma irruento, comincio ad essere stanco e amareggiato di dover centellinare ogni parola. Sono molto a rischio, vediamo di finire quest’anno e poi vediamo… “. (continua a leggere dopo le foto)

Stupore generale sui social per l’annuncio dello scrittore

È la prima querela della sua vita? “In passato sono stato querelato da un politico che oggi è al governo”, ha confessato Corona a Bianca Berlinguer. Le parole dello scrittore hanno gelato la giornalista e hanno creato sui social parecchio stupore tra il pubblico. Se ne andrà davvero? Sui social tanti sperano di no.