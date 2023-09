Bianca Berlinguer, il drammatico annuncio preoccupa i fan: cosa succede

Bianca Berlinguer, classe 1959, è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Dal 1º ottobre 2009 all’8 agosto 2016 è stata la direttrice del TG3. Poi dal 7 novembre 2016 al 27 giugno 2023 ha condotto #Cartabianca su Rai 3. Il 3 luglio 2023 si è dimessa da ogni incarico nella Rai dopo 34 anni di servizio per passare a Mediaset per condurre un nuovo programma su Rete 4dal titolo È sempre Cartabianca, in onda dal 5 settembre dello stesso anno. Nel programma È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer ha avuto uno scambio di battute con Concita De Gregorio sul suo passaggio a Mediaset. Vediamo le sue parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Il programma È sempre Cartabianca ha segnato il passaggio a Mediaset, precisamente su Rete4, di Bianca Berlinguer. La giornalista, nella puntata trasmessa martedì 12 settembre, ha avuto modo di tornare brevemente sull’argomento mentre introduceva la sua ospite, Concita De Gregorio. La conduttrice ha esclamato: “Voglio dare il benvenuto a Concita De Gregorio. Concita starà un bel po’ di tempo con noi durante questa stagione appena cominciata”. La De Gregorio si è detta felice di essere tra i suoi ospiti e la conduttrice ha risposto: “Io più di te di averti qua in una situazione non proprio facilissima”. Così, l’ospite le ha chiesto: “Come stai?”. La Berlinguer ha replicato: “Eh, insomma. Bisogna anche ambientarsi in un’azienda nuova e molto diversa rispetto a quella dove sono stata per trentaquattro anni“. Concita, allora, le ha assicurato che è importante avere la possibilità di parlare a un nuovo pubblico e la Brlinguer ha concluso: “Speriamo di riuscire a parlare a questo pubblico nuovo e anche di tenerlo con noi, perché io spero di non perdere quello di Rai3 ma di prendere naturalmente anche quello di Rete4”. (Continua a leggere dopo la foto)

Un passaggio di azienda inaspettato

Subito dopo l’addio alla Rai, Bianca Berlinguer, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato che a Mediaset non cambieranno le sue idee politiche: “Io sono e resterò una donna di sinistra, e trovo miserabile che qualcuno ricorra ancora al mio cognome per valutare la coerenza delle mie scelte professionali e politiche”. Poi ha aggiunto: “Un’azienda privata può garantirmi maggiore libertà della Rai, perché si avvertono molto meno le pressioni dei partiti, quelle che un anno fa stavano portando alla sua esclusione da Cartabianca”.