Bianca Berlinguer, la confessione inaspettata al suo esordio in Mediaset

Grande esordio ieri sera per Bianca Berlinguer a È sempre CartaBianca. La giornalista dopo tanti anni in Rai, è approdata a Mediaset e con lo stesso format, ma in uno studio completamente diverso, ha dato inizio alla sua nuova avventura. Prima di iniziare però la Berlinguer ha voluto ritagliarsi un piccolo spazio per lei e raccontare cosa è successo e cosa aspettatasi d’ora in poi. (continua)

La confessione di Bianca Berlinguer

Ogni martedì, in prima serata su Rete4, andrà in onda È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. L’ex direttrice del Tg3 si è trasferita, dopo tanti anni, dagli studi Rai a quelli di Mediaset a Cologno Monzese. È sempre Cartabianca affronta temi legati all’attualità, alla cronaca e alla politica. In studio con la Berlinguer l’inseparabile Mauro Corona. In occasione della prima puntata, andata in onda ieri martedì 5 settembre, Bianca ha voluto iniziare il programma chiarendo alcuni aspetti:

“Forse qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale, e non vi nascondo che ne sono anche io sorpresa. Ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per continuare quello che abbiamo realizzato su Rai3. Rai3 resterà per sempre nel mio cuore, ma con Mediaset abbiamo pensato di cominciare una nuova avventura. Tutto cambia e anche noi abbiamo pensato di fare una nuova esperienza, ma siamo sempre noi con la stessa passione e la stessa curiosità” (continua dopo la foto)

Bianca Berlinguer e Mauro Corona

“Ci auguriamo di non deludere chi ci ha seguito fino ad ora, ma anche di non deludere l’affezionato pubblico di Rete 4. Sappiamo che non sarà facile, ma ce la metteremo tutta“. Queste le parole di Bianca Berlinguer, che al suo esordio ha voluto iniziare la diretta mettendo in chiaro alcuni aspetti. Come anticipato, ospite fisso della Berlinguer sarà lo scrittore Mauro Corona che, come definito dalla conduttrice, è il suo “inseparabile amico del cuore“. Delle parole davvero ricche di affetto che hanno fatto piacere ai fan del programma.