Meteo, Mario Giuliacci rivela quando finirà l’estate: segnatevi questa data

Mentre ci godiamo gli ultimi giorni di questa estate che, secondo alcuni, è stata tra le più calde della storia, molte persone si chiedono quando finalmente arriverà il sollievo dall’afa. Per dare una risposta a questa domanda, ci rivolgiamo al meteorologo di fama, Mario Giuliacci, che ha condiviso le sue previsioni sulla fine di questa stagione estiva. Nonostante le temperature elevate che abbiamo sperimentato, Giuliacci ci informa che l’autunno è in arrivo, e ciò avverrà più presto di quanto pensiamo.

Le previsioni meteo di Mario Giuliacci

Mario Giuliacci, noto esperto meteorologo, ha condiviso previsioni meteo che ci dicono cosa aspettarci nei prossimi giorni. Sebbene il caldo persista, soprattutto al Centro e al Nord, la prossima settimana sarà determinante per il cambio di stagione. Il meteorologo ha sottolineato: “La tendenza meteo per i prossimi giorni vede soprattutto tempo soleggiato e caldo, ma c’è anche una data per la fine dell’estate.” Ha continuato a spiegare che il caldo sarà più intenso al Centro e al Nord, mentre al Sud, un vortice di bassa pressione porterà alcune nuvole e possibili temporali.

L’arrivo dell’autunno

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci e del suo team, l’autunno farà il suo ingresso a partire da domenica 17 settembre. Sarà l’Anticiclone Nord-africano a stringere la sua presa sull’Italia, portando condizioni soleggiate e stabili in gran parte del paese, con ulteriori aumenti delle temperature. Anche al Sud e nelle Isole, il caldo tornerà in modo piuttosto intenso, sebbene senza raggiungere gli eccessi degli ultimi mesi estivi. Tuttavia, Giuliacci mette in guardia sull’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica tra domenica 17 e lunedì 18 settembre. Questa perturbazione potrebbe portare piogge diffuse al Centro-Nord, accompagnate da temporali di forte intensità e un brusco calo delle temperature. Quindi, secondo le proiezioni del meteorologo, questa perturbazione segnerà la fine dell’estate 2023, aprendo le porte all’autunno.