Grave lutto per Benedetta Rossi: la notizia è straziante

Benedetta Rossi colpita da un grave lutto. È stata proprio lei ad annunciarlo sui social con un post molto commovente. La Rossi ha pubblicato una foto della persona scomparsa ed ha scritto un lungo messaggio. I fan si sono emozionati e tra i commenti hanno espresso solidarietà e vicinanza. Tantissimi i messaggi di cordoglio. (Continua…)

Grave lutto per Benedetta Rossi

Un lutto ha colpito Benedetta Rossi. Sui social, il noto personaggio televisivo ha scritto: “Ieri sera ci ha lasciato. Stavo tornando da Milano e non ho fatto in tempo a darle l’ultimo saluto. Mi sento terribilmente in colpa per questo“. La Rossi ha raccontato sui social che la persona scomparsa “era curiosa di sapere le ultime novità” perchè orgogliosa di lei. Purtroppo non è riuscita a raccontargliele di persona, ma siamo sicuri che adesso questa persona si trova in un posto sicuramente migliore del nostro e da lì continuerà a seguire Benedetta. (Continua…)

Benedetta Rossi zia morta

È morta la zia di Benedetta Rossi, ad annunciarlo è lei stessa sui social con un post molto commovente. Il noto personaggio televisivo ha pubblicato una foto della zia ed ha scritto: “Ieri sera ci ha lasciato. Stavo tornando da Milano e non ho fatto in tempo a darle l’ultimo saluto. Mi sento terribilmente in colpa per questo. Mi stava aspettando ed era curiosa di sapere le ultime novità perchè era orgogliosa di me…ma non sono riuscita a raccontargliele di persona.

Dopo nonna se n’è andato un altro pilastro della mia vita. Vorrei scrivere tante cose ma non riesco. L’unica cosa che mi rasserena è sapere che adesso lei e nonna sono di nuovo insieme a farsi compagnia“. (Continua…)

Messaggi di cordoglio da parte dei fan

Il post pubblicato da Benedetta Rossi sui propri canali social ha ricevuto ovviamente tantissime interazioni. I fan hanno espresso calore e vicinanza, oltre che cordoglio, al noto personaggio televisivo. La Rossi sta soffrendo molto per la scomparsa della zia e in questi momenti avere delle persone accanto, anche se solo virtuali, fa sicuramente bene.