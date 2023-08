Home » Tv italiana in lutto: addio per sempre all’amata giornalista

Tv italiana in lutto, addio per sempre alla celebre giornalista – Lutto nel mondo del giornalismo, addio ad un volto popolare della tv. Alle spalle una lunga carriera a Telenorba. Molto apprezzata e seguita dai telespettatori anche nei numerosi impegni sociali, la donna lascia due figlie. I funerali si terranno mercoledì 2 agosto a Bari, nella sua amatissima Puglia. (continua a leggere dopo le foto)

Lutto nel giornalismo pugliese, è morta Daniela Mazzacane. Volto popolarissimo della tv, è stata per anni conduttrice del telegiornali di Telenorba. A darne notizia è stata la stessa emittente attraverso i siti e i canali social. “Daniela Mazzacane ci ha lasciati. Si è spenta dopo una lunga malattia”, scrive Telenorba. Nella sua carriera Daniela Mazzacane è stata conduttrice del Tg Norba delle 7,30, “poi era stata ideatrice, coordinatrice e conduttrice del Tg Prima, occupandosi di costume e spettacolo, le cose che amava di più. Tra i suoi ultimi impegni la conduzione di Pomeriggio Norba”. (continua a leggere dopo le foto)

È morta Daniela Mazzacane: la giornalista aveva 59 anni

Aveva 59 anni e da 25 lavorava per l’emittente tv, dove aveva esordito alla guida del Tg del mattino, Daniela Mazzacane. La giornalista era anche molto nota per il suo attivo impegno nel sociale. “Si dedicava tantissimo agli altri ed era una profonda devota di San Nicola. Daniela Mazzacane era popolarissima e molto amata anche grazie al suo meraviglioso carattere. Sempre solare, sorridente, positiva. Era un raggio di sole che purtroppo si è spento troppo presto”, il ricordo struggente dei colleghi. Commovente il ritratto del direttore di Norba Notizie Maurizio Angelillo: “Daniela era l’amica di tutti, difficile litigare con lei. Aveva anche collaborato con Radio Norba curando alcuni collegamenti da Sanremo e spesso era lei ad essere incaricata di intervistare per il Tg Norba gli artisti ospiti di Radio Norba. C’è poi Daniela Mazzacane madre di due ragazze, di cui andava orgogliosa raccontando sui social i loro successi scolastici, e moglie di un marito, Ciccio, che le è sempre stato a fianco sino all’ultimo. Le dissi che volevo scrivere un libro su di lei: la sua popolarità era per me un fenomeno fuori dal normale che andava raccontata. Iniziammo a lavorare poi vicissitudini varie ci fecero lasciare il lavoro a metà. Peccato. L’ultimo capitolo, Daniela, di un libro che non c’è, l’hai scritto tu. Ci mancherai”. (continua a leggere dopo le foto)

Morta Daniela Mazzacane: tantissimi i messaggi di cordoglio sui social

Proprio l’anno scorso aveva festeggiato 30 anni di matrimonio con l’avvocato Francesco Ruggiero. Al centro della sua vita oltre la professione ci sono sempre state le figlie, Donatella e Francesca. A ricordare il sorriso contagioso della giornalista scomparsa anche Rita Dalla Chiesa: “Voglio ricordarmela con la sua grande solarità”, il post della conduttrice televisiva ed eletta alla Camera per Forza Italia. Anche i comici Pio e Amedo hanno commentato con un cuore. I funerali della giornalista, come dicevamo in apertura, si svolgeranno mercoledì 2 agosto alle 10 nella chiesa di San Ferdinando a Bari.