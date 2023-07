Eva Henger, gravissimo lutto per lei: la famiglia devastata dal dolore

Un’ombra di profondo dolore si abbatte sulla famiglia di Eva Henger, famosa ex attrice e personaggio televisivo, a causa della perdita improvvisa della sua amata mamma. Le figlie Mercedesz e Jennifer condividono il dolore e l’affetto per la nonna sui social media.

Grave lutto per Eva Henger

Eva Henger, 50 anni, è profondamente scossa dalla scomparsa della madre, come testimoniato dalle sue toccanti parole e immagini condivise sui social media. La figlia Jennifer e Mercedesz si uniscono al dolore, esprimendo il loro affetto e ricordi cari della nonna. “La mia mamma non c’è più”, scrive aggiungendo un’emoticon delle mani in preghiera e quella di una candela accesa sotto la foto della donna. Anche la figlia Jennifer avuta con marito Massimiliano Caroletti 14 anni fa, è devastante dal dolore. Sul suo profilo ha condiviso un collage di scatti della nonna e questo commento sotto: “La mia mente parla ancora con te e il mio cuore ti cerca ancora. Ma la mia anima sa che sei in pace… Ciao nonna”. Infine arriva anche Mercedesz Henger, 31 anni, posta un breve video. Qui scrive: “Addio amore della mia vita”, scrive sotto. E poi, ricordando le parole dell’adorata nonna venuta a mancare: “Nonna cos’è l’amore? ‘E’ quel sorriso che avrai da grande quando penserai a me’”.

La rappacificazione con la madre

La tragica perdita della nonna sembra aver riunito la famiglia di Eva Henger, permettendo una rinnovata unità tra madre e figlie. L’ex attrice, recentemente felice nella sua nuova relazione, ha rivelato l’importanza di questo forte legame familiare, superando le controversie passate. “Riappacificarmi con mia madre e sentire di nuovo questo forte legame con lei, rifare L’Isola per la seconda volta, tornare a vivere nella mia città del cuore: Roma. Tutte queste cose già sarebbero bastate per classificare il 2022 come uno dei migliori anni della mia vita. E poi, ho trovato pure te. E che posso dire, ti ho cercato tanto, e ora che ti ho trovato non mi scappi più”, aveva scritto Mercedesz Henger sui social. Questo a testimoniare che lei e la madre Eva hanno finalmente ricucito i rapporti.