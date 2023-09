Bianca Berlinguer e Myrta: tensione altissima dietro le quinte, cosa succede

Le due rinomate giornaliste a Mediaset: Bianca Berlinguer, ex volto di Rai, e Myrta Merlino, reduce da anni trascorsi su La7. Mentre Myrta Merlino sta per fare il suo debutto su Canale 5 con “Pomeriggio 5,” Bianca Berlinguer inizierà la sua avventura da domani sera con “È Sempre Carta Bianca.” Nonostante l’entusiasmo e l’attesa per i loro nuovi programmi, dietro le quinte sembra esserci una tensione palpabile e un impegno senza sosta da parte del personale di Mediaset per soddisfare le loro esigenze e richieste.

Leggi anche: Tv sotto choc, è morto l’amato protagonista del programma: era giovanissimo

Leggi anche: “È morto annegato”: Gian Maria Sainato, terribile lutto per lui poco fa

Grazie per averci seguito durante questa stagione… e buona estate a tutti! pic.twitter.com/4q63dJRybs — #cartabianca (@Cartabiancarai3) June 27, 2023

Tensione dietro le quinte a Mediaset

Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo su Dagospia, il Centro Palatino di Roma, sede di Mediaset, è attualmente al lavoro incessantemente per preparare il debutto dei programmi condotti da Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. La tensione è altissima, e le due giornaliste sembrano essere particolarmente esigenti e scrupolose nei dettagli. Il personale di produzione è chiamato a lavorare duramente per soddisfare ogni richiesta ed esigenza delle nuove conduttrici. La parola d’ordine sembra essere “rigore ed efficienza,” e tutti sono concentrati su garantire che i programmi di Merlino e Berlinguer debuttino con successo.

Leggi anche: Fa colazione e muore: tragedia in Italia, addio al calciatore

Leggi anche: Ancona, sorpresa nel giorno del matrimonio: la corsa in ospedale dopo la cerimonia

– 1! Ci siamo davvero: domani parte la mia avventura alla guida di Pomeriggio5 @pomeriggio5 . Una nuova casa, una nuova squadra, una nuova grande sfida.

E vi farò una promessa…



Ci vediamo domani.

Io torno alle prove 😎#pomeriggio5 #canale5 pic.twitter.com/ScfQ4rl1yQ — Myrta Merlino (@myrtamerlino) September 3, 2023

Il commento di Bianca Berlinguer sul suo arrivo a Rete 4

Bianca Berlinguer ha condiviso alcune riflessioni sul suo passaggio a Rete 4 e sulla decisione di abbracciare questa nuova sfida. Ha spiegato che ciò che l’ha convinta è stata l’idea di cambiamento e la volontà di ampliare l’offerta informativa del canale. Inoltre, ha menzionato l’importanza di dare voce a tutte le opinioni sulle grandi questioni di attualità, in modo che il pubblico possa formarsi la propria. Berlinguer ha anche rivelato l’importanza del supporto di suo marito e di sua figlia Giulia nella presa di questa decisione importante. Nonostante il sostegno, ha ammesso di sentirsi preoccupata poiché questo rappresenta un passo significativo nella sua carriera e richiederà una fase di adattamento. Tuttavia, ha dichiarato che metteranno tutto il loro impegno per il successo del programma.