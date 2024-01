Bianca Berlinguer, fuorionda choc a “Striscia la Notizia”: “Addio”

Bianca Berlinguer, classe 1959, è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, dal 1º ottobre 2009 all’8 agosto 2016 è stata direttrice del TG3. Poi il suono nome è stato legato per anni al programma CartaBianca, andato in onda su Rai 3 fino al 2023. Dall’autunno 2023, invece, la nota conduttrice tv è passata a Mediaset con un programma di approfondimento intitolato È sempre CartaBianca, in onda dal 5 settembre dello stesso anno. Dall’8 gennaio 2024 conduce il nuovo programma di Rete 4 dal titolo Prima di domani, in onda dal lunedì al venerdì nella fascia dell’access prime time. Nel corso dell’ultima puntata di Striscia la Notizia sono stati trasmessi dei fuorionda di Bianca Berlinguer che hanno lasciato tutti quanti senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Bianca Berlinguer, fuorionda scioccante a “Striscia la Notizia”

Dopo il caso Giambruno, che ha portato anche alla fine della storia d’amore tra il noto giornalista e la Premier Giorgia Meloni, Striscia la Notizia è tornata a colpire con i suoi temutissimi fuorionda. Protagonista stavolta Bianca Berlinguer, conduttrice di Prima di domani su Rete 4, che si è lasciata andare ad alcuni pesanti sfoghi contro i suoi collaboratori. Negli estratti mostrati da Striscia si sente la giornalista dire: “I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Non c’era un pezzo decente. Anche quello di La Pala era brutto. Comunque domani fateli venire perché glielo devo dire, pezzi così fanno pena, glielo devo dire”. Poi si sente di nuovo la Berlinguer insistere sulle stesso argomento: “L’impegno? Ma se è tutto sbagliato. Non gli date indicazioni, si impegnano male. Fanno ‘ste schifezze”. Il fuorionda diffuso dal tg satirico di Antonio Ricci si è concluso con una precisa minaccia delle Berlinguer: “Questi sono i miei ultimi tre giorni eh, lo dico al dirigente. Fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando, a parte gli scherzi, che mi frega”. (Continua a leggere dopo la foto)

«I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente». E poi lancia un avvertimento: «Questi i miei ultimi 3 giorni, poi è finita». #Striscialanotizia pic.twitter.com/HtuStF8l9K — Striscia la notizia (@Striscia) January 11, 2024

Qualche curiosità in più sulla giornalista

Bianca Berlinguer, all’anagrafe Biancamaria Berlinguer, è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, dal 1º ottobre 2009 all’8 agosto 2016 è stata direttrice del TG3. Figlia di Enrico Berlinguer e della moglie Letizia, dopo essersi diplomata al liceo classico e laureata in lettere presso l’Università di Roma La Sapienza,ha intrapreso l’attività di giornalista. Il 24 settembre 2011 ha vinto il Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo, sezione giornalismo. Dal 7 novembre 2016 al 27 giugno 2023 ha condotto #CartaBianca su Rai 3. Il 3 luglio 2023 si è dimessa da ogni incarico nella Rai dopo 34 anni di servizio per passare a Mediaset per condurre un nuovo programma su Rete 4 dal titolo È sempre CartaBianca, in onda dal 5 settembre dello stesso anno. Dall’8 gennaio 2024 conduce il nuovo programma di Rete 4 dal titolo Prima di domani, in onda dal lunedì al venerdì nella fascia dell’access prime time. Per quanto riguarda la sua vita privata, è la prima dei quattro figli dello storico segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer e di Letizia Laurenti. Gli altri fratelli sono Maria Stella, Marco e Laura, giornalista di TGcom24 nonché la compagna di Luca Telese. Inoltre, è stata sposata col collega Stefano Marroni. Da molti anni il suo compagno è Luigi Manconi, con cui ha avuto l’unica figlia Giulia nel 1998.