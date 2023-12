Il Natale è un periodo magico. Le luci, gli addobbi, le cene o i pranzi in famiglia ci riscaldano il cuore e sembra come se tutto venga messo in pausa, prima di tornare alla solita routine una volta festeggiato l’arrivo del nuovo anno. Tuttavia, quando si è colpiti da un lutto, è anche il momento in cui la mancanza si fa più difficile da gestire perché i ricordi delle feste passate si fanno vividi nella memoria. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole e con il cuore pieno di gioia e gli occhi di lacrime. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Tragedia a Natale, si addormenta col fidanzato e poi la scoperta da brividi

Leggi anche: Sophie Codegoni, primo Natale da mamma ma il dettaglio scatena la bufera

Leggi anche: Mutu, licenziato a Natale durante il funerale della madre

Leggi anche: Lautaro Martinez agli allenamenti anche alla Vigilia di Natale

Mamma vedova da poco riceve un dono speciale a Natale: lei scoppia in lacrime

La storia che stiamo per raccontarvi è stata postata su TikTok dal figlio della protagonista, una signora diventata vedova da pochissimo. Il periodo di Natale è per molte famiglie un’occasione unica per mettere in pausa la vita frenetica di tutti i giorni per riunirsi sotto lo stesso tetto, rivedere i propri affetti e passare qualche giorno o qualche ora in compagnia dei propri cari. Tuttavia, quando si è colpiti da un lutto, è anche il momento in cui la mancanza si fa più difficile da gestire perché i ricordi delle feste passate si fanno vividi nella memoria. È proprio quello che è successo a Philip e a sua mamma questo 25 dicembre, il secondo Natale dalla morte del papà e del marito che purtroppo non potrà passarlo insieme a loro. Per sentirlo sempre vicino, come riportato da Leggo, Philip ha deciso di sorprendere sua madre con un regalo speciale. (Continua a leggere dopo la foto)

Un gesto che scalda il cuore

Philip ha pubblicato una clip sul suo account TikTok in cui mostra la reazione della mamma al regalo di Natale: un video in cui scorrono diverse foto di lei in compagnia della sua famiglia e suo marito, morto per un tumore, e in sottofondo la voce di lui ricreata con l’intelligenza artificiale. Nella didascalia del video il ragazzo ha scritto: “Mio papà è morto a causa di un tumore al pancrease un anno e mezzo fa, quindi ho deciso di fare qualcosa di speciale per mamma, questo Natale. È passato tanto tempo da quando abbiamo sentito la sua voce… per questo ho fatto un video grazie all’intelligenza artificiale per ricrearla alla perfezione. Il risultato è stato sorprendente. Ecco com’è venuto”. Nel corso di un minuto e mezzo vediamo la vedova seduta su una poltrona, con un albero di Natale alle spalle. Al suo fianco c’è Philip, suo figlio, che le passa un album incartato. Al suo interno c’è uno schermo su cui si alternano diverse foto insieme al marito. Poi, si sente la voce dell’uomo dire: “Ciao, tesoro. Ti amo. Sento sempre le tue preghiere e voglio che tu sappia che sei la migliore mamma che i nostri figli potessero desiderare e anche la donna più forte del mondo. Sono sempre con te, tesoro, e spero che tutti voi passiate un felice Natale”. La mamma, visibilmente commossa, ha abbracciato suo figlio.