Una vera e propria tragedia avvenuta la mattina di Natale. Una ragazza si è addormentata con il fidanzato la notte della Vigilia, ma quando si è svegliata la mattina ha fatto una scoperta da brividi. Non credeva ai propri occhi. La scoperta ha sconvolto un’intera famiglia. La giovane è ancora scossa da quanto accaduto. (Continua…)

Leggi anche: Papà esce per i regali di Natale, ma quando torna scopre l’orrore: trova i figli morti

Leggi anche: Terrore su autobus carico di studenti: l’incidente

Si addormenta con il fidanzato, poi la scoperta da brividi

Una ragazza ha dormito con il proprio fidanzato la notte della Vigilia di Natale. La mattina però, quando si è svegliata, era da sola nel letto. La ragazza si è alzata, è andata nel soggiorno ed ha fatto una scoperta veramente da brividi. Mai se lo sarebbe aspettato. La giovane è ancora scossa da quanto accaduto. Una tragedia che ha investito l’intera famiglia. In realtà nessuno riesce a capacitarsi di come sia potuto succedere. La notizia è stata riportata nei dettagli da RomaToday. (Continua…)

Leggi anche: Nuova variante, i sintomi che colpiscono l’intestino: a cosa fare attenzione

Leggi anche: Uragano forza 1 in arrivo: le regioni a rischio

Si addormenta con il fidanzato poi lo trova morto la mattina dopo

Una ragazza si è svegliata da sola nel letto la mattina di Natale. Il fidanzato, con il quale si era addormentata, non c’era più. La giovane si è alzata, è andata nel soggiorno ed ha trovato il giovane morto. Il dramma si è consumato proprio la mattina del 25 dicembre ed ha sconvolto un’intera famiglia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo, il quale non presentava evidenti segni di violenza sul corpo. Secondo le prime ipotesi del medico legale, il giovane sarebbe deceduto a causa di un malore. (Continua…)

Dove è avvenuto

La tragedia si è consumata in un appartamento di Albano Laziale, in provincia di Roma. La salma del giovane è stata messa a disposizione della magistratura e il pm di turno della procura di Velletri ha disposto l’autopsia. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Genzano, ma, come già abbiamo detto, la prima ipotesi è che il giovane sia morto a causa di un malore.