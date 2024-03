Malore improvviso dopo scuola: Riccardo muore davanti alla mamma

Una giornata da dimenticare quella di ieri, 8 Marzo 2024, per la famiglia di un 15enne, Riccardo, il quale è morto davanti alla mamma a casua di un malore improvviso dopo la scuola. La donna, nel panico, ha chiamato i soccorritori che hanno provato a rianimarlo, senza successo. Un’intera comunità si è stretta in un abbraccio intorno alla famiglia dell’adolescente. (Continua a leggere dopo la foto)

Grosseto, 15enne muore davanti alla mamma: i fatti

Una tragedia indescrivibile ha colpito la comunità di Grosseto nella giornata di ieri 8 Marzo 2024. Come riportato da Leggo, Riccardo stava tornando a casa dopo la scuola insieme alla mamma, quando un malore improvviso l'ha colpito e non gli ha lasciato scampo. La donna, nel panico, ha chiamato i soccorritori che hanno provato a rianimarlo. Poi la folle corsa verso l'ospedale, ma purtroppo per l'adolescente non c'è stato nulla da fare. Il giovane è morto ad appena 15 anni, compiuti lo scorso dicembre.

