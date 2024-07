Mal di testa, svelato il metodo del dottore: “Bastano due asciugamani”

Il mal di testa comune, che i medici identificano con il termine cefalea, è definito dagli stessi come un dolore localizzato all’interno del capo o alla parte superiore del collo. Le cefalee sono causate dall’alterazione dei meccanismi e dei processi fisiologici che attivano e/o coinvolgono strutture sensibili allo stimolo del dolore, localizzate in alcune zone della testa e del collo. Il mal di testa è qualcosa di molto fastidioso e spesso non ci permette di svolgere le nostre regolari attività. Per questo un dottore ha suggerito un metodono infallibile per guarire. (Continua a leggere dopo le foto)

Mal di testa, il metodo degli asciugamani come rimedio

A rovinare la giornata spesso basta un semplice mal di testa, un dolore spesso non troppo forte ma decisamente insistente che finisce per mandare di traverso tutte le attività programmate per le ore successive. Come si può risolvere il problema? Spesso basta una sana dormita o l’aiuto di qualche medicinale da banco. Quando però ciò non è possibile si puà ricorrere ad un trucchetto del tutto naturale. Un dottore su TikTok ha diffuso un metodo molto semplice e veloce che non richiede altro se non due asciugamani e dell’acqua. Il trucco, afferma l’esperto, è efficace e aiuta a migliorare la circolazione del sangue e rilassare i muscoli.

