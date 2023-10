Il figlio di 14 anni ha mal di testa ma per la mamma è solo stanchezza: poi la terribile diagnosi

Un ragazzo di 14 anni soffriva per un forte mal di testa. La mamma ha trascurato il problema, pensando fosse solo stanchezza. La situazione, però, è peggiorata giorno dopo giorno, tanto da costringere i genitori del ragazzo ad approfondimenti. È stata consigliata prima una visita oculistica, poi il ragazzo è stato portato d’urgenza in ospedale. La diagnosi è stata veramente terribile. Mai se lo sarebbero aspettati. (Continua…)

Leggi anche: Seno extra large, così grande da provocare incidenti: l’annuncio choc della famosa modella

Leggi anche: Nuovo virus mangiacarne, il dottore: “Può essere letale una volta su cinque”

A 14 anni si lamenta per un forte mal di testa

Un ragazzo di 14 anni da tempo si lamentava per un forte mal di testa. La mamma pensava fosse una sciocchezza o addirittura una scusa e così ha trascurato il problema. Ad un certo punto, però, è stata costretta ad approfondimenti specifici. Il problema del ragazzo, infatti, è peggiorato. I medici non hanno saputo dare una spiegazione al forte mal di testa ed hanno consigliato una visita oculistica. Subito dopo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i risultati della TAC sono stati veramente sconcertanti. (Continua…)

Leggi anche: Speranze finite: trovato il corpo del Dottor Lucio

Leggi anche: Tragico frontale in Italia: morti marito e moglie, gravissimi i figli di 5 e 10 anni

La terribile diagnosi

Il mal di testa del ragazzo non era causato di certo dalla stanchezza, come inizialmente pensava la mamma, bensì dalla presenza di una grande massa nel suo cervello. La diagnosi è arrivata dopo una TAC eseguita in ospedale. La mamma è rimasta letteralmente a bocca aperta. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. “Ho notato che aveva iniziato a lamentare mal di testa, ma l’ho attribuito ad altro. Gli dicevo di bere più acqua o di alzarsi dal computer o di andare a dormire presto. Poi nell’ultimo anno abbiamo notato un cambiamento”, ha detto la donna. (Continua…)

Cos’è successo dopo

Dopo la diagnosi, la famiglia è stata indirizzata al Royal Manchester Children’s Hospital per una risonanza magnetica e pochi giorni dopo il ragazzo è stato operato. I medici sono riusciti a salvarlo. Oggi, per fortuna, il ragazzo sta molto meglio, anche se non è ancora guarito del tutto: “Non siamo ancora usciti dal buio», ha spiegato la donna, «è potuto tornare a casa e speriamo che non abbia bisogno di ulteriori interventi chirurgici“. La mamma stessa ha ammesso di essere stata fortunata: “Quello che vorrei dire è di non trascurare i piccoli segnali d’allarme, indipendentemente da quanto possano sembrare insignificanti“.