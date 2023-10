Il corpo del medico Lucio Petronio, 70enne ex dirigente del Centro di igiene mentale di Lecce, disperso sul massiccio del Pollino, da venerdì, è stato ritrovato senza vita. L’uomo aveva deciso di recarsi al Santuario della Madonna, in compagnia del figlio, il quale ha chiamato i soccorsi quando ha notato che il padre era sparito.

Speranze finite: trovato il corpo del Dottor Lucio

La mattina di venerdì 6 ottobre, il dottor Lucio Petronio era partito insieme al figlio per in un’escursione tra Sella Crispo e il santuario della Madonna del Pollino. È stato proprio il figlio a chiamare i soccorsi e avvisare i carabinieri quando, tornato a valle, non ha visto il padre rientrare. Le ricerche sono scattate la mattina seguente, ma la triste scoperta è arrivata solo oggi. (continua dopo la foto)

Trovato il corpo di Lucio Petronio

Negli ultimi giorni gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Basilicata, i carabinieri, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali, con i cani molecolari, specializzati nella ricerca di persone scomparse, hanno setacciato il percorso fino a che il corpo del 70enne non è stato ritrovato. Sabato era già stato rinvenuto il cellulare del medico, in una zona ricadente nel territorio di Terranova di Pollino. Mentre il corpo senza vita del dottor Lucio Petronio è stato ritrovato in un torrente nei pressi delle sorgenti del Frido, nella zona di Mezzaluna Salice, non lontano dal centro abitato di San Severino Lucano.

Verrà analizzato lo smartphone del dottore, per capire, attraverso la geolocalizzazione, gli ultimi spostamenti del dottor Lucio. Padre e figlio erano escursionisti esperti e ciò che è accaduto lo rende ancora più traumatico.